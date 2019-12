El desesperado pedido de Oscar Ruggeri en Fox Sports por Ricardo Centurión

El campeón del mundo Oscar Ruggeri habló del posible regreso de Ricardo Centurión a Boca Juniors y pidió que intervenga "un profesional" para que el futbolista evite sus problemas extradeportivos y sus estallidos violentos.

En 90 minutos de fútbol analizaban la posibilidad de que el jugador de Racing llegara a Boca de la mano del flamante vicepresidente Juan Román Riquelme y la indisciplina de Centurión no tardó en ponerse en discusión sobre la mesa.

RUGGERI, SOBRE LA POSIBLE VUELTA DE CENTURIÓN A BOCA#90MinutosFOX | "Tiene que intervenir un profesional, en el fútbol no estamos preparados", consideró el Cabezón sobre la ayuda que debería recibir el futbolista. pic.twitter.com/s8AbOEcERQ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 11, 2019

En ese contexto, los panelistas se refirieron a las palabras de Jorge Bermúdez, quien ya trabaja con Riquelme y sobre los escándalos de 'Centu' afirmó: "si Centurión tiene a su lado a Juan Román Riquelme, a la izquierda a Cascini, en la espalda me tiene a mí y a Battaglia por delante, ¿será que se nos escapa del control? Le va a quedar un poquito difícil"

Allí intervino Ruggeri con toda su experiencia de años en el fútbol para cuestionar al ex central de Boca. "El Patrón (Bermúdez) está hablando de un tema que no es sencillo ni fácil. No pasa porque el Patrón le hable. Por más que seas quien seas en el fútbol, a veces no llegás. Nosotros (los futbolistas) no estamos preparados", señaló.

Por último, el exdefensor concluyó: "Si no está puesto en carril por un profesional va a pasar lo mismo. No se lo digo para que se enoje. Si está tratado por un profesional, no tengo dudas que se puede corregir. Es un pibe que puede jugar en la selección, es un fenómeno".

Los escándalos públicos de Centurión son incontables: Tuvo denuncias por violencia de género, peleas con policías y también agredió a su ex técnico Eduardo Coudet.