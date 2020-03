El descargo de Thelma Fardín después de ser acusada de "ladrona de fotos"

El nombre de Thelma Fardín volvió a sentirse con fuerza en las redes sociales a partir de una nueva polémica que se generó por las fotografías que la actriz comparte en su perfil de Instagram. Al parecer, Fardín subía imágenes que no le pertenecían y no le daba el crédito a las fotógrafas o modelos reales.

Esta actitud de la actriz fue repudiada y varias de las autoras de las fotografías le pidieron a Thelma si podía poner explícitamente a quién le pertenecía la imagen o, en todo caso, eliminarla de su cuenta.

Como era de esperar, las redes sociales se llenaron de comentarios negativos hacia la actriz. Se la acusaba de "ladrona" y de "mitómana", e incluso las personas más maliciosas utilizaron esta situación para afirmar que "toda la denuncia hacia Juan Darthés era mentira".

Como respuesta, Thelma compartió un extenso descargo en sus redes sociales explicando lo ocurrido. "Si subo una foto en malla no fui abusada, si subo una foto que me gusta soy ladrona, si escribo una frase o un libro no pude ser yo porque cómo voy a tener la capacidad intelectual? Si tengo ideología política seguro es porque me acuesto con algún funcionario de ese partido", comenzó diciendo Fardín.

"Me entristece pensar que en su cuarentena en vez de hacer una introspección siguen escupiendo violencia", afirmó la actriz y dijo que se trata de "necesidad incansable de deslegitimar a quien rompe el silencio, la vara alta en cada paso que dé quién se animó a denunciar lo que quieren guardar bajo la alfombra".

"Ojalá se organizaran y lucharan, ojalá hicieran trending topic las desigualdades sociales en las que vivimos sumergidos. Ojalá nos nos consuma la mediocridad. Malas noticias para los operadores (los mismos que me están amenazando por teléfono desde anoche): sigo acá, somos cada vez y por eso el miedo ya no nos pertenece", finalizó, contundente.