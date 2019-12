El cruce de Sergio Massa a un movilero de TN: "Me parece que estás mal informado"

Sergio Massa llegó al Congreso para el debate en la Cámara de Diputados por el proyecto de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva" que impulsa el Gobierno de Alberto Fernández. Al ingresar, se encontró con un grupo de periodistas entre los que se encontraba el acreditado de TN en el parlamento, Gonzalo Aziz.

"Argentina tiene una presión tributaria, sin esta ley, de más del 40%. Tenemos bienes personales, ingresos brutos, con la suspensión del pacto fiscal, hay pymes que van a pagar más ingresos brutos el año que viene, ¿cómo se pone en marcha la economía así?", preguntó el cronista de TN, que buscó arrinconar al presidente de la Cámara Baja.

Sin embargo, Massa le respondió: "Me parece que estás mal informado. La suspensión del consenso fiscal lo que establece es que no deben seguir bajando, no que pueden aumentar. Van a seguir pagando lo mismo que pagan hoy y van a tener la ventaja de que el Gobierno nacional pone en marcha una reforma muy grande en materia de contribuciones y cargas sociales que le disminuyen a todas las Pymes la presión impositiva".

"Creo que en ese tema pecamos en la velocidad de meter todos los temas y no contar que si hay grandes beneficiarios de este paquete impositivo son Pymes y comercios de la Argentina que representan el 70% del empleo de la Argentina", cerró Massa, dejando sin argumentos al enviado del canal del Grupo Clarín.