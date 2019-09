El abogado de Cristina Kirchner, sobre el pedido de desafuero de Bonadio: "No tendrá ningún efecto"

El Abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, afirmó que el pedido del juez federal Claudio Bonadio de desafuero girado al Senado contra la senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner "no tendrá ningún efecto" y "no es novedoso".

"El pedido de desafuero de Cristina no es novedoso y no va a tener ningún efecto, porque el Congreso ya ha manifestado que no tiene voluntad de que proceda", afirmó. En declaraciones formuladas en El Destape Radio, el letrado indicó que "el nuevo pedido de desafuero de Cristina no tiene ningún fundamento legal" y advirtió que "piden de nuevo el desafuero porque necesitan la noticia”.

"No es correcto decir que la causa de la fotocopias no va a terminar en nada. Si un proceso se inicia de forma ilegal va a terminar como tiene que terminar", agregó Beraldi.

Asimismo, el abogado destacó que "yo denuncié a Bonadio durante muchos años, pero nunca tuve acompañamiento. Se minimizó y se pensó que luego haría algo para perjudicar a mi adversario” y puntualizó que "no sólo Bonadio es el problema. Hay otros jueces y fiscales. El sistema funciona mal”. "El caso de Bonadio sigue siendo paradigmático. Un juez que los mismos medios demonizaban hoy lo eligen como paladín de la Justicia”, detalló.

En torno a la situación de los empresarios del Grupo Indalo, Cristobal López y Fabián De Sousa, Beraldi indicó que "esperamos que la Cámara, los jueces Bruglia y Bertuzzi, revoquen la decisión de Bonadio y habiliten los excarcelamientos de Fabián De Sousa y Cristóbal López”.

Acerca del estado de salud de Florencia Kirchner, el abogado explicó que le "están haciendo un tratamiento de salud hasta que le den el alta y volverá cuando se justifique" y agregó que su situación procesal es que "está en 2 juicios donde no hubo fijación de audiencia y no tiene porqué presentarse".