Cuadernos del chofer: Claudio Bonadio elevó la causa a juicio oral y apuntó contra CFK

El juez federal Claudio Bonadio decidió cerrar la investigación y enviar a juicio a oral la causa de “las fotocopias de los cuadernos”. En su resolución, el magistrado volvió a pedir la el desafuero y prisión preventiva de la ex presidenta y senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, a quien acusa de ser la “jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de ‘fondos ilegales’”.

El magistrado, alineado con los intereses electorales de Cambiemos, decidió elevar a juicio oral la causa a pesar de las innumerables irregularidades que presenta el caso y las denuncias por presunta extorsión contra el fiscal que impulsó la causa, Carlos Stornelli, por utilizar la figura del arrepentido para manipular la declaración de los empresarios mencionados en esos cuadernos que escribió el chofer Oscar Centeno.

LEA MÁS Los abogados de López y De Sousa le piden al juez Bonadio que los libere

Según precisó Clarín, junto a la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, fueron enviados a juicio el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, su número dos, Roberto Baratta, el ex chofer Oscar Centeno y un extenso listado de empresarios. Entre ellos se encuentran varios directivos de peso como Ángelo Calcaterra, ex dueño de la constructora Iecsa y primo de Mauricio Macri, el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner y Néstor Otero, Benjamín Romero, Enrique Pescarmona entre otros.

LEA MÁS Vidal busca copar el Poder Judicial antes de irse: impulsa 42 nombramientos

Pese a que ninguno de sus intentos previos prosperaron, Bonadio volvió a pedir al Senado el desafuero de Cristina Kirchner "para cumplir con la prisión preventiva dispuesta". Sin embargo, de mantenerse el resultado de las PASO, la actual senadora nacional pasaría a convertirse vicepresidenta y titular de la Cámara alta, por lo que los deseos del juez para encarcelar a la ex mandataria serán todavía más difíciles de cumplir.

En tanto, el juez resolvió sobreseer a los empresarios por el delito de asociación ilícita, y sólo deberán responder como acusados por cohecho activo, es decir por el pago de coimas.

En la misma resolución, el magistrado también sobreseyó de la acusación a los integrantes de La Cámpora, Eduardo "Wado" de Pedro, Andrés Larroque, Máximo Kirchner, Julián Álvarez, y al empresario Sergio Szpolski.