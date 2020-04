Duhalde contra los bonistas: "Tienen la cola sucia"

El ex presidente Eduardo Duhalde estalló contra los bonistas: "Tienen la cola sucia", luego de que se diera a conocer que un tenedor de bonos amenazó gravemente al ministro de Hacienda, Martín Guzmán e involucró a Mauricio Macri. Sucede en medio del anuncio de la reestructuración de la deuda.

"Los acreedores, como en todos los tiempos, quieren cobrar. La mayoría son usureros, tienen la cola sucia y no sé hasta donde tienen posibilidad de apretar ahora", lanzó el dirigente peronista en FM La Patriada.

Un tenedor de bonos amenazó gravemente al ministro de Economía argentino Martín Guzmán en plena negociación por la reestructuración de la deuda externa. Y además, involucró al ex presidente Mauricio Macri.

Se trata del mexicano Gerardo Rodríguez, director ejecutivo de Mercados Emergentes de Blackrock, quien soltó la amenaza la semana pasada, en una de las últimas reuniones virtuales que mantuvo por Zoom con representantes de los fondos acreedores el ministro de Economía, Martín Guzmán, según reveló el periodista Alejandro Bercovich en una nota en el diario BAE.

"Yo no sé si ustedes tienen claro con quiénes se están metiendo. Nosotros tenemos espalda y podemos sentarnos a esperar a negociar con otro gobierno que entienda a los mercados. Como los entendía el gobierno anterior, por ejemplo" fue el mensaje de uno de los principales acreedores de nuestro país.

Por otra parte, Eduardo Duhalde volvió a insistir en su idea de que "la comunidad productiva es la que pueden sacar al país adelante" de la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus.

"Veo que la comunidad médica nos puede salvar ahora, y después hay sólo una comunidad que nos puede sacar, la comunidad productiva", sostuvo el ex mandatario. También en diálogo con la AM 550, el ex gobernador bonaerense aseguró que "es un error gravísimo" confrontar con los empresarios como lo hizo el presidente Alberto Fernández cuando los trató de "miserables", pero aclaró que sobre ese tema habló con el mandatario y considera que está "superado".