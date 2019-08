Dólar hoy: cerró arriba de los $ 60 y el Gob desperdició más de U$S 400 millones

En una nueva jornada negra para el Gobierno, el dólar subió fuerte y cerró a $ 60,17, de acuerdo al promedio estimado por el Banco Central (BCRA). El ente rector gastó

A pesar de las intervenciones del ente rector, la moneda estadounidense cotizó a $ 56,27 para la punta compradora y $ 60,17 para la vendedora. De este modo, el tipo de cambio aumentó $ 1,51 con respecto a ayer.

El BCRA se mantuvo activo para contener la divisa, pero sin resultados. En siete subastas, vendió U$S 367 millones, algo que golpeará el balance las reservas del ente rector. A ese monto hay que sumarle los U$S 60 millones que dilapidó el Tesoro, por lo que la cifra de pérdida final asciende a U$S 412 millones.

Cabe destacar que en la última licitación, el Central se quedó sin vender U$S 186 millones del total de U$S 200 millones.

Por otra parte, el BCRA colocó $ 120.571 millones a una tasa promedio del 74,98%, frente a un rendimiento de 74,97% de la subasta anterior. La segunda colocación, a siete días de plazo, anotó un rendimiento máximo del 75% y un mínimo del 74,89% anual.

La tasa de referencia diaria del instrumento financiero se ubicó en 74,98%, luego de una absorción de $ 200.413 millones.