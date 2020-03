Diego Schurman: “Macri lo llamó a Alberto Fernández muy preocupado por la causa del Correo Argentino”

La conversación entre Mauricio Macri y Alberto Fernández comenzó tensa días después de la aplastante victoria del Frente de Todos en las elecciones primarias. “¿Vos me estás tomando por tonto?”, lo apuró molesto el entonces candidato al jefe de Estado que negaba presiones a la Justicia. Alberto le enumeró los casos en que hizo presión pública sobre el poder judicial como en la causa contra los dueños de C5N y le recordó la visita de agentes de la Agencia de Inteligencia al juez de garantías Luis Carzoglio por un caso contra los Moyano. El diálogo terminó meses más tarde con la declaración de preocupación de Macri por las causas judiciales en su contra como el Correo Argentino y forma parte del libro Alberto, la intimidad del hombre, el detrás de escena de un Presidente (Editorial Planeta).

“El motivo de este libro es que había información valiosa que no se publicaba en los medios por el vértigo de la campaña y quise recuperarlas en esta obra”, explica a El Destape Diego Schurman, autor del Libro. La obra periodística reconstruye momentos claves en la historia política reciente en la Argentina como el trascendental primer encuentro entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández que terminó con la jugada electoral que sacó a Cambiemos del poder, la reunión privada que mantuvo el Presidente con el Grupo Clarín enemigo público del kirchnerismo y los tensos diálogos entre Alberto Fernández y Macri, donde el entonces presidente le confesó sus miedos por la Justicia.

- Uno de los diálogos más ásperos del libro es el que mantiene Alberto Fernández con Macri que se muestra preocupado por las causas judiciales en su contra ¿Qué nuevos datos hay en la conversación que no se sabían?

- La razón del libro es el detrás de escena de la campaña. Iban apareciendo cosas que no se publicaban en los medios por el vértigo de la campaña y con Macri pasó eso. Cuando Alberto fue a la Rosada, las crónicas decían que hablaron de los cuadros, pero hubo mucho más al igual que con otros llamados. Efectivamente, Macri se mostró muy preocupado con las causas judiciales. Él estaba en salida y temía que aquello que pasó con el kirchnerismo pasara con el macrismo en su salida del poder. La preocupación siguió con llamados de Macri a Alberto que ya había asumido. El líder de Cambiemos estaba muy preocupado por la causa del Correo y tiempo antes el propio Angelici lo llamó para decirle que Macri estaba preocupando por las causas y específicamente el Correo.

- En el libro contás que Macri se empecina en negar la persecución judicial a la oposición en su Gobierno y además apunta contra un diputado por las causas en su contra

- Claro, cuando habló con Alberto menciona a Rodolfo Tailhade, que era quien venía haciendo denuncias muy fuertes contra el macrismo. Lo menciona en nombre propio como el hombre que viene denunciado en nombre del kirchnerismo a la gestión de Macri.

- Un fragmento interesante del libro es el encuentro de Cristina Kirchner con Alberto donde la entonces senadora le propone ser candidato a presidente ¿Cómo fue la reconstrucción de ese momento?

- Ese proceso es particular, porque alguien que va a ser candidato a vice define quién será el candidato a presidente. Esa es una forma inédita no sólo en la Argentina, sino también en el mundo. Es una circunstancia que se da entre dos personas que se tenían afecto, que se tenían confianza más allá de esos diez años en que habían estado enemistados tras el portazo del 2008, pero que terminan en un periodo de conciliación por distintas razones, pero me parece que la zanahoria que los llevó a unirlos fue ganarle a Macri.

- También hubo un acercamiento vinculado a las recomendaciones que da el ex jefe de Gabinete

- Sí, Alberto le da recomendaciones para la defensa y le sugiere que escriba el libro Sinceramente. Yo cuento en el libro que justamente Sinceramente es la palabra que Alberto escribe para dedicar los dos libros que tiene publicados y que además en su carta de renuncia a la Jefatura de Gabinete en 2008, que era muy diplomático, firma con un sinceramente. Creo que ambos sabían que sin el proceso de unificación era imposible hacerle frente a un gobierno como el de Macri. Eso se consolida por el afecto y por la necesidad. Todo se cerró en la casa de Florencia Kirchner, donde le propuso la candidatura.

- En el libro Alberto aparece como un figura dualista con rasgos de calentón, pero de gran pragmatismo, con rechazo al marketing, pero con grandes resultados ¿Lo ves así?

- Vengo contando algo que veía en el gobierno de Néstor que era el más vehemente y Alberto aparecía detrás como el negociador. Yo creía siempre que era un juego de roles del policía bueno y el malo, pero en esta campaña descubro que Alberto es articulador, un tipo que busca consensos y esto se está viendo en la gestión. Es cierto que Alberto es calentón, temperamental, que pone los puntos. Es cierto que eso despierta en algunos una mirada mala, porque lo muestra irascible con los medios, pero por otro lado ese temperamento es importante para negociaciones con sectores de poder. Esto también sirve para entender su relación con Cristina: Alberto no es ningún títere, es quién gobierno y que tiene con la vice algún tironeo propio de la gestión, porque Cristina no es una vicepresidenta común. Ella fue dos veces presidenta, es hasta lógico que eso pase.

- Llevás más de treinta años cubriendo el PJ ¿Qué fue lo que más destacás de la campaña del Frente de Todos?

- Me sorprendió el rol de Alberto, porque comenzó como articulador de la campaña en el marco de cimentar la llegada de Cristina a la Casa Rosada. Él terminó consolidado con ese papel de articulador dentro de todo peronismo, porque prácticamente todas las líneas del peronismo quedaron dentro. Lo hizo el randazzismo donde Alberto estuvo allí en el último tiempo y también del massismo.