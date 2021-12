Detuvieron a un movilero de Víctor Hugo Morales en operativo policial y lo liberaron

Mauricio Polchi, movilero de AM750, quedó detenido en medio del desalojo ordenado por la Justicia en la localidad de Wilde.

Este martes, efectivos de la Policía Bonaerense desalojaron por una orden del Poder Judicial la cooperativa Nueva Generación en Wilde, donde el cronista Mauricio Polchi quedó detenido mientras estaba realizando móviles para La Mañana de Víctor Hugo. Desde el ministerio de Seguridad de la Provincia, informaron que el periodista ya fue liberado.

"Me identifiqué y la Policía Bonaerense me robó la mochila, los celulares y todas mis pertenencias", relató Mauricio Polchi en diálogo con Víctor Hugo Morales. Luego, fue trasladado en una unidad policial para ser liberado antes del mediodía.

"Me mantenía a una distancia de entre 30 a 50 metros. Vino un agente de la Bonaerense me dijo 'salí de acá, no podés grabar'. Le expliqué que soy periodista. Mostré mis credenciales de la radio y la que me identifica como periodista. Se violentaron más, les cayó mal que cuente al aire, eso agudizó la situación. No hicimos ningún gesto de que queríamos participar del episodio. Me subieron al carro policial, me sacaron las pertenencias", relató el periodista.

El desalojo que encaró la Policía Bonaerense este martes a los trabajadores de la cooperativa textil Nueva Generación, ubicada en la localidad bonaerense de Wilde, fue ordenado a principios de noviembre por el juez en lo comercial Pablo Bocaccia.

En contrapartida, fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense se refirieron a la detención del periodista y propusieron que "si está mal detenido, eso tiene que ser denunciado y penado". Sobre el accionar de la Policía explicaron que "está inhibida de actuar sin una orden de la Justicia". "El allanamiento no lo define el ministerio sino la Justicia. La Policía actúa como auxiliar de la medida que toma un juez", aclararon. Según contaron, los agentes lo detuvieron con la excusa que estaba "entorpeciendo el trabajo de la Justicia y por eso fue demorado".

En este sentido, aseguraron que "la Policía fue a desalojar y los recibieron con piedrazos".

"Hablamos con la producción (de AM 750) y les dijimos que hagan la denuncia si alguien le robó (al periodista). Si la Policía incumplió con su deber, tiene que caerle toda la de la ley y si hay algún problema tienen que denunciarlo en sede judicial y no en los medios. La Policía puede cometer muchos errores y eso debe ser juzgado", completaron desde la cartera provincial.