Denuncian en redes a un hombre que se aprovechó de una chica desocupada para engañarla y pedirle sexo

Denunciaron en redes a un hombre que intentó engañar a una mujer y le pidió sexo a cambio de un falso trabajo. El caso fue expuesto por la joven que se animó a contarlo para evitar que engañara a otras chicas.

Tamara Fernández tiene 24 años, es mamá de un bebé de dos años y está desocupada. En medio de la crisis económica, social y sanitaria que enfrenta el mundo a causa del coronavirus, decidió acudir a internet para buscar un trabajo. Así, utilizó redes sociales y diferentes plataformas virtuales para compartir su experiencia laboral a través de su currículum.

Un hombre llamado Cristian Bareto vio una de sus publicaciones, se puso en contacto con ella y, a través de Facebook, quiso engañarla.

"Yo hice una publicación el viernes por la mañana y este señor me mandó un mensaje a las 11 de la noche. Me dijo que le hablara, que me podía conseguir trabajo", contó Tamara en diálogo con El Destape.

Después de asegurarle que tenía un contacto para que la tomaran de supervisora en la sucursal San Martín de Coto, le dijo que cobraría unos 90 mil pesos por mes y le pidió "un favor a cambio".

"En ese momento le pregunté qué tipo de favor porque yo me había dado cuenta de que él tenía otras intenciones", confirmó la joven, quien indagó más para que el hombre dejara explícito qué estaba buscando.

"Una noche con vos completa", escribió él y agregó: "Sos hermosa, por eso te hablé. Te doy lo mejor".

Tras el amargo episodio, Tamara compartió las capturas de pantalla y alertó a otras mujeres: "No se dejen engañar, chicas, por favor se los pido". "Esta persona se aprovecha de chicas desesperadas. Unámonos a compartir estas imágenes para que no le vuelva a pasar a nadie más", aclaró.

En tanto, confirmó que ya hizo la denuncia a través de delitos informáticos y que se encuentra a la espera de conseguir un trabajo real que le permita vivir.

"Cuento lo que me sucedió porque hay muchas chicas que callan por miedo a ser juzgadas. Hace algunos años a mi mamá le pasó una situación similar donde ella sí fue a la entrevista y la secuestraron. Gracias a Dios pudo escapar por una pequeña ventana y hoy lo está contando. Yo sé que mi publicación no va acabar con este tipo de personas, pero al menos espero haber podido contribuir para eso", aclaró Tamara.