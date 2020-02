Débora Plager, cada vez más cerca del Bailando por un Sueño tras la invitación de Marcelo Tinelli: "Me interesa"

En medio de las negociaciones para el Bailando por un Sueño 2020, Marcelo Tinelli confirmó que está interesado en incluir a Débora Plager en el certamen. Ahora, fue la propia periodista la que devolvió el interés y aseguró que lo analiza.

"Me da más miedo que ganas, pero me parece algo que antes nunca hubiera entrado en mi registro, pero esta vez cuando me vino la propuesta me hizo mucho ruido en la cabeza, no contesté aún, pero me interesa”, aseguró la panelista, en diálogo con "Por si las moscas".

Plager explicó: “pasé muchos años trabajando para que no me miren a mí. Si bien siempre fui coqueta, en esta profesión me daba miedo que me vean y no me escuchen. Entonces siempre me ocupé mucho de que me escuchen y no me vean”.

“Creo que hoy los tiempos cambiaron, que no te hace ni más ni menos mostrar el cuerpo. Creo que es una etapa superadora del feminismo. Y me gusta por ese lado pensar en el Bailando. Que nos despojemos de los prejucios”, consideró en cuanto a las críticas históricas que recibió el certamen de Tinelli.

El propio Tinelli confirmó las versiones del rumor, cuando a través de su cuenta personal de Twitter retuitteó una nota de El Espectador, el ciclo radial que se transmite por CNN Radio Argentina: "Débora Pláger al #Bailando2020", decía, en referencia a la panelista de Involucrados e Intratables.

Horas antes, habían revelado que Pláger ya tuvo varias reuniones con la producción y que "hay muy buena predisposición de ambas partes".