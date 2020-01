David Bowie cumpliría 73 años y lo celebran con una versión inédita de un clásico

David Bowie hubiese cumplido hoy 73 años de no haber partido el 10 de enero de 2016 a causa de un fulminante cáncer. Antes de morir, selló su gloriosa trayectoria con su última obra Blackstar. El legado del ídolo británico permanece intacto, y eso se debe a la fuerte presencia del artista en ámbitos que trascendieron a la música, como sus apariciones en cine y series (Labyrinth, Twin Peaks, Zoolander, entre otras).

En este marco, Parlophone Records anunció, por medio de la web oficial del artista, que publicará un compilado de póstumos titulado David Bowie Is It Any Wonder?. Se trata de una placa de seis pistas inéditas grabadas por el músico.

La primera de ellas salió a la luz hace unas horas y es una grabación especial de The Man Who Sold The World. Esta versión del tema fue tomado de la sesión de 9 pistas ChangesNowBowie, registrada para radio y transmitida por la BBC durante el cumpleaños número 50 de Bowie. Los siguientes cinco tracks de David Bowie Is It Any Wonder? se lanzarán semanalmente desde el viernes 17 de enero. Además, la sesión completa de ChangesNowBowie se publicará en forma de Long Play y CD.

A lo largo de su carrera, David Bowie adoptó diferentes personalidades que le valieron un lugar indiscutido en la cultura popular: Desde el Major Tom y Ziggy Stardust, pasando por el Duque Blanco hasta el Profeta Ciego, el trabajo de Bowie superó la esfera musical y dotó de teatralidad y glamour sus característicos estilos.

El primer track de David Bowie Is It Any Wonder?: