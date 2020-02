A pocos meses del regreso de Casados con Hijos al teatro Gran Rex, Darío Lopilato dialogó con revista Gente y contó qué es lo que le piden las mujeres en la intimidad. Si bien recién en junio de 2020 volverá a ponerse en la piel de 'Coqui' Argento, el actor reveló que un latiguillo de aquel personaje es muy solicitado inclusive en la actualidad.

''Con el 'papucho' me sentía Bart Simpson diciendo 'yo no fui”. Hasta el día de hoy, mujeres de todas las edades me piden que les diga un 'mamucha'. Muchos me llaman 'Coqui' y me divierte. No lo siento como una mochila. Esto es un trabajo", reconoció Lopilato, que integrará el elenco nuevamente junto a su hermana Luisana.

De este modo, y teniendo en cuenta que el propio Lopilato ya protagonizó una parodia de lo que se vendrá junto a Florencia Peña en Telefé, ya comienza a palpitarse lo que será el regreso de una serie que marcó un antes y después en la televisión argentina. Al menos, sobre las tablas del teatro.