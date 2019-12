Daniel Vila, CEO de América TV, reveló que votó al Frente de Todos en las elecciones primarias y generales. Además, planteó que debería aplicarse la ley antimonopolios con el grupo Clarín.

“Hay zonas en las que el Grupo Clarín excede un nivel de participación de competencia. Hay que aplicar la ley antimonopolios con Clarín”, sostuvo el empresario del multimedios, en comunicación con Daniel Tognetti y el equipo de Siempre es Hoy,

Por otro lado, expresó su acercamiento al kirchnerismo a partir del gobierno de Macri. “Voté al kirchnerismo, terminé muy desilusionado con el gobierno de Macri. Voté por reacción, no por convicción. El gobierno de Macri se jacta de no haber presionado a los medios, pero a mí me intentaron extorsionar”, comentó. Y agregó: “El tiempo va curando algunas heridas. Tuve un encuentro de reconciliación con Cristina, y la encontré cambiada, más calma y reflexiva, capaz de reconocer sus errores”.

“Me parece importante que el discurso de Alberto haya sido un mensaje conciliador, porque uno de los grandes problemas que tenemos los argentinos es la grieta”, opinó el empresario, que estuvo presente en el acto de asunción presidencial.

Respecto el anuncio de Fernández en cuanto a los cambios en la pauta oficial consideró que “la pauta oficial no es el único sostén de los medios. Pueden restringir la pauta pero nunca eliminarla, porque la publicidad de los actos de gobierno es una ley”.