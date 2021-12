Dani La Chepi, agotada por la convivencia en su hogar: "No lo aguanto más"

Dani "La Chepi" reveló los grandes problemas de convivencia que está teniendo con un nuevo integrante de su familia.

Dani “La Chepi”, una de las influencers más populares de Instagram, comenzó a convivir con un nuevo intergante en su familia. Durante todos estos días, sus seguidores estuvieron especialmente al tanto de las fotos y videos que compartió sobre esta nueva etapa. Un posteo en particular llamó la atención de los internautas y se volvió viral.

A pesar de que se encuentra en un muy buen momento de su carrera, admitió que en cuanto a lo personal no está atravesando por días tan pacíficos. A través de una publicación, “La Chepi” les contó a sus fanáticos cuál es la situación en la que se encuentra actualmente con este nuevo integrante y por qué le está costando tanto adaptarse a él.

“Hay gente, te cuento a vos del otro lado, que me escribe y me dice ‘yo recién estoy volviendo’. Yo me levanté a las ocho, pero los ojos me los hicieron abrir a las seis”, expresó la influencer en una de sus historias de Instagram, un video muy corto en donde aparece su nuevo gato sentado en una mesa del jardín. “Miau, miau, miau. No lo aguanto más”, se quejó, imitando su maullido.

Historia de Dani "La Chepi" subida a su cuenta de Instagram.

Dani "La Chepi" y su gato, el nuevo integrante de su hogar.

El fuerte mensaje de Dani “La Chepi” por las críticas sobre su imagen

Recientemente, se volvió viral en las redes por publicar un video explicándoles a sus seguidores por qué hay que ser cuidadoso a la hora de hablar u opinar sobre cuerpos ajenos. Desde hace meses, está bajando de peso por situaciones de estrés, ansiedad y temas referidos a la salud mental, y después de muchos halagos por parte de los internautas, se hartó y expresó que estar flaca no siempre es sinónimo de salud.

“‘¡Tan chiquita y tan flaquita! ¡Qué flaca! Pasame algo de lo que te pasa’. Qué frase que tenemos metida en la cabeza. ‘¿Querés que te pase?’, ‘pasame’. Y decís: ¿Querés que te pase mis quilombos para estar así?’”, comenzó. “Hay personas que les pega por comer cuando están ansiosos o con quilombos, como todos. Y hay personas que les pega por no comer, y ese es mi caso. Pero esto no es salud”, prosiguió.

“Estar flaca así, como me ponen: ‘Ay, ojalá yo llegue a los 42 así’. ¡No! Ojalá YO llegue a los 42, viva y con salud, con felicidad, no flaca. Como ustedes, tengo muchos problemas de los cuales no hablo. ¿Pero por qué? Por una cuestión de privacidad mía, de mi hija… yo no tengo por qué estar contando los problemas, yo no muestro fotos de mi papá cuando lo voy a ver al sanatorio, destrozado, comiendo por un gastro hace ocho años”, continuó.

“¡No lo hago! Porque no tengo necesidad, porque sí les puedo contar ‘estoy triste porque fui a ver a mi papá. Pero hay cosas de las cuales no hablo. Tampoco les cuento por qué laburo todo el tiempo, porque no tengo por qué decírselos. Entonces, cuando ven una historia mía o de quien sea, sepan que detrás de eso, no es que es todo mentira, pero hay una vida igual a la tuya y a veces peor que la tuya”, cerró “La Chepi”.