Dady Brieva despidió a Marcos Mundstock con una anécdota sobre Les Luthiers y Horacio Fontova

¿Los Midachi o los Les Luthiers? Esa "rivalidad" legendaria del humor argentino encontró un punto de encuentro gracias a una anécdota de Dady Brieva para recordar la muerte de su colega Marcos Mundstock, quien falleció hoy a los 77 años tras una lucha contra un cáncer. "Una vez casi fui Les Luthier", arrancó el conductor de la tarde de El Destape Radio, conmoviendo a los oyentes.

“En el año ’76 fui con mi primera mujer a ver el espectáculo ‘Mastropiero que nunca’ al teatro Trovador. Fuimos con un grabador, cosa que no estaba permitida, y lo pusimos en funcionamiento mientras duraba el show. Pasaron los años y un día yo estaba cerrando contrato con Jorge Guinzburg para hacer los ‘Tres tristes tigres’ en El Trece cuando me llama Marcos Mundstock para decirme si podía reemplazar a uno de los integrantes de los Les Luthiers durante una gira por España”, contó Dady, en Volver Mejores.

Y agregó que su asombro fue tal que no podía creer tal ofrecimiento que, por compromisos con Guinzburg, no pudo aceptar. “Era para reemplazar a Daniel Rabinovich”, siguió. Más allá de tener una decisión tomada, aceptó fijar un encuentro con Mundstock y Jorge Maronna, también miembro fundacional de Les Luthiers para que le contasen la propuesta. “Cuando nos encontramos les conté todo lo que habían significado para mí. Al momento de ofrecerme la propuesta, les dije que no podía aceptarla. ‘¿Por qué me decís eso y aceptaste venir?’ me dijo Mundstock. ‘Porque lo quería escuchar de tu boca’”, afirmó.

“Yo no fui el reemplazo, fue “El Negro” Fontova”, relató el miembro de Midachi, haciendo mención a otro grande del humor que partió ayer. “No sé cómo hubiese funcionado con los Les Luthiers. Yo soy más gitano, me va más la improvisación”, cerró.

