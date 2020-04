Cuarentena: vigilia y largas colas para cobrar jubilaciones y AUH

Miles de personas realizaban desde las primeras horas de este viernes extensas filas en las puertas de los bancos públicos y privados que abrieron a partir de las 10 de la mañana para poder cobrar jubilaciones y asignaciones sociales que paga la ANSeS. Tras el caos generado, el Banco Central emitió una resolución por la que se decidió la apertura de las entidades bancarias tanto el sábado como el domingo.

Las colas fueron filmadas por las propias personas que formaban parte de ellas en sucursales bancarias del Gran Buenos Aires y ciudades del interior del país como Corrientes capital; en algunos lugares había colas de hasta 300 metros. En algunos casos, los jubilados hicieron la cola desde la medianoche y sin respetar el distanciamiento social y sin que tampoco haya control para evitar que esto suceda.

Las aglomeraciones de miles de personas se veían ya desde a medianoche del jueves por ejemplo en José C. Paz, Rafael Calzada y Quilmes dado que las personas temían no llegar a entrar a la sucursal antes del cierre del horario bancario.

Los bancos reabrieron hoy sus puertas exclusivamente para pagar jubilaciones, pensiones o planes sociales de personas con DNI terminados en 0, 1, 2 ó 3, que "no posean tarjeta de débito", en el marco de la aplicación de "estrictos controles" para no perjudicar la cuarentena. Así lo informó el Banco Central, al indicaba que en las sucursales habrá un "estricto cumplimiento" de las normas de aislamiento social por el coronavirus, y pidió que quienes sí posean tarjeta de débito o sus documentos tengan otras terminaciones, "no se presenten este viernes".

Luego del problema que significó las aglomeraciones de personas en las afueras de los bancos, el Banco Central ordenó a las entidades financieras que pagan jubilaciones que abran sábados y domingos para descomprimir la situación en las sucursales. El presiente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, emitió una circular en el transcurso de la mañana.

Pesce llamó al secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, para informarle que estaba a punto de firmar la resolución. "Me llamó Pesce y me dijo que los bancos estarán abiertos sábado y domingo. Trataremos que cumplir con esta tarea de la mejor manera posible", dijo Palazzo en declaraciones a El Destape Radio.

Palazzo lamentó que miles de personas se hayan agolpado en las sucursales de distintos bancos en la mañana de este viernes y señaló que, según un relevamiento de los trabajadores bancarios, "el 70% de la gente que entra a las entidades tiene tarjeta de débito".

Los bancos permanecerán entonces abiertos sábado, domingo, lunes, martes y miércoles; aún resta definirse qué ocurrirá jueves y viernes santo, días en los que habitualmente no hay atención al público dado que se celebra la Semana Santa católica.