Cuáles son los fondos con los que tendrá que negociar la deuda el gobierno de Alberto Fernández

El gobierno de Alberto Fernández ya presentó el cronograma de pasos a seguir para reestructurar la deuda externa en moneda extranjera. Ahora llegará el turno de cerrar un acuerdo con los principales tenedores de bonos, agrupados en grandes fondos de inversión.

A mediados de febrero, buscarán identificar a los integrantes para poder negociar. Concretamente, el Ministerio de Economía tratará de ubicar a los principales jugadores del mercado para sentarse a convencerlos de una reestructuración.

La cartera que conduce Martín Guzmán planea realizar su propuesta formal a comienzos de marzo, tras lo cual seguirá un período de roadshow –del 9 al 22 de marzo-, para luego expirar la oferta hacia finales de mes.

Según reportó El Cronista, cerca de U$S 25.000 millones de deuda pública argentina se encuentra en manos de fondos mutuos, con el fondo alemán Allianz SE (PIMCO) y los estadounidenses Franklin Resources, Blackrock y Fidelity como principales tenedores.

Justamente Fidelity bloqueó la posibilidad de llegar a un acuerdo con la provincia de Buenos Aires para postergar el pago de un bono de US$ 250 millones hasta mayo. El ente financiero ostenta poco menos del 20% de los papeles emitidos en 2011.

Según los datos de la consultora Criteria, PIMCO tendría en cartera poco menos de U$S 5000 millones, seguido por Templeton con poco menos de U$S 4000 millones. En tanto, Blackrock poseería cerca de U$S 2000 millones, seguido por Fidelity con U$S 1.500 millones aproximadamente.

Entre los inversores institucionales como Northem Trust, Prudential Financial, T Row Price Group, Alliance Bernstein y Neuberger Berman dispondrían de poco menos de U$S 1000 millones cada uno.

De hecho, el 62% del total de la deuda argentina correspondería a bonos, un 14% con el FMI y 9% con Letras del Tesoro, entre los compromisos con mayor ponderación.