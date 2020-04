Criticas a Marley por el detalle en un video de Mirko

El conductor Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, publicó un video de su hijo Mirko jugando durante la pandemia y recibió críticas de sus seguidores por no enseñarle a dejar los pañales al niño.

En medio del aislamiento social obligatorio, el histórico presentador de Por el Mundo no deja de subir videos sobre cómo entretiene a su hijo de dos años, sin embargo, en el último no tuvo la reacción esperada. Es que, recibió críticas por un particular detalle.

"Marley enseñale a dejar los pañales", cuestionó una usuaria y abrió un debate entre los comentarios. Mientras algunos apuntaron a que dejaran "en paz" al conductor porque "es su papá", otros insistieron en que Mirko ya no debería usar pañales.

"Ya es hora de que se los saques Marley", afirmó otro seguidor, pero algunos fueron más duros: "Se lo dejás por los canjes y la publicidad. Así los va a usar hasta los 20 años".

"Me parece que llegó el tiempo de que dejes de pensar en tu comodidad y se la des al nene, sacáselos", criticaron.