Crisis global: Bolsas, petróleo y granos en estrepitosa caída por el coronavirus

Las bolsas mundiales se derrumbaban el jueves al igual que el precio de las commodities, en una jornada con pérdidas en las cotizaciones de la mayoría de los activos burstátiles, en medio de la caída en el valor del precio del petróleo y el impacto recesivo del coronavirus.



Las principales bolsas de la región Asia-Pacífico cerraron sus operaciones con bajas generalizadas por segundo día consecutivo, según datos de la agencia Bloomberg, con descensos en Tokio, 4,41%; Taiwán, 4,33%; Hong Kong, 3,66%; Corea, 3,56%; y China (2,20% el índice Shenzen y 1,52% el Shangai).



En Europa las plazas registraban caídas del 9,35% en el Reino Unido; 10,09% en Francia; 9,50%, en Alemania; 11,45% en España; y 10,98% en Italia. Wall Street, en tanto, abrió con bajas abruptas: el Dow Jones Industriales se derrumbaba 8,20% para ubicarse en 21.627,89 puntos; el S&P 500, perdía 6,24%; y el tecnológico Nasdaq, caía 6,80%.



Por su parte, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo registraba una caída superior al 15%, y por segunda vez en menos de dos horas debió suspender sus operaciones para evitar un colapso mayor. En Buenos Aires el índice Merval de la Bolsa de Comercio porteña registraba poco después del mediodía un desplome de 9,1%.

De relevancia también para la Argentina, los futuros de soja, el trigo y el maíz se negociaban con variaciones negativas en el Mercado de Chicago, donde la oleaginosa pierde 5,4% en la posición mayo y se ubica en US$ 315,4 la tonelada, el valor mínimo de los últimos seis meses.

El trigo se ubicaba en mínimos desde mediados de noviembre de 2019: US$ 184,5 por tonelada tras ceder en el día 3,9%, mientras los futuros de maíz también operaban en terreno negativo (-3%, hasta US$ 144,5 la tonelada) siguiendo la tendencia general del mercado de granos.



Los precios del petróleo observaran bajas de hasta 6,20% a media rueda en los mercados de Nueva York y Londres. El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), descendía 4,43% y se comercializaba a US$ 31,52 el barril en los contratos con entrega en abril.



De igual modo el petróleo Brent bajaba en el mercado electrónico de Londres (ICE) 6,20% y el barril se pactaba a US$ 33,57. Por su parte, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos continuaban en caída este mediodía, y el bono a 30 años registraba un rendimiento de 1,31%, mientras el bono a 10 años rinde 0,73% anual y el mismo activo a 2 años contabiliza una renta de 0,42%.