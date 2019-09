Crisis en Chubut: el reclamo al Gobierno por los docentes muertos se coló en el debate por la Emergencia Alimentaria

La crisis en Chubut está en su punto de mayor tensión luego de la muerte de dos docentes en la Ruta 3 cuando regresaban a Comodoro Rivadavia en el marco del reclamo de salarios adeudados, y la situación no pasó por alto en el Senado. En la previa al debate por la Emergencia Alimentaria, senadores de la provincia afectada apuntaron contra el gobierno por "mirar a otro lado".

La senadora Nancy González fue la encargada de llamar la atención sobre la "situación caótica en materia social y económica que está viviendo Chubut", y consideró que "se podría haber evitado si el Gobierno nacional no hubiera mirado para el costado cuando empezó la crisis".

Si bien destacó que "pudo haber un mal manejo administrativo", aseguró que "el Ejecutivo nacional no puede dejar a la deriva a una provincia donde hace nueve semanas que los chicos no pueden ir a la escuela, donde la salud está interrumpida, donde los empleados estatales están de paro, y no porque son vagos, están reclamando sus haberes".

LEA MÁS Paro docente a nivel nacional por 24 horas por la crisis en Chubut

A continuación, González reclamó decretar la "emergencia educacional" en Chubut y se refirió a la muerte de Jorgelina Ruíz Díaz y María Cristina Aguilar, "dos docentes que tendrían que haber estado dando clases en el horario en el que se mataron. Estaban reclamando por sus salarios y la educación de sus alumnos".

"No sigan mirando al costado a la provincia de Chubut, que está en una crisis institucional, social y económica", concluyó, al tiempo que reclamó el tratamiento de cuatro proyectos "para atender la situación de emergencia de la provincia de Chubut".

Tras el descargo de González y de una serie de discursos de senadores que buscaron darle difusión a una serie de problemas provinciales, empezó el debate por la Emergencia Alimentaria.