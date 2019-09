Crisis económica: fracasó la reunión con el Gobierno y las organizaciones sociales vuelven al acampe

En medio de la crisis económica, los movimientos sociales se reunieron con el Gobierno, pero no llegaron a ningún acuerdo. Frente a esto, piqueteros confirmaron que este miércoles a las 11 comenzarán las ollas populares en Plaza de Mayo y en todo el país. Además, el jueves marcharán al Congreso a las 11 para reclamar por la aprobación de la emergencia alimentaria

Representantes del ministerio de Desarrollo Social y referentes de las organizaciones se encontraron para abrir un canal de diálogo tras los acampes en la Avenida 9 de Julio llevado adelante entre el miércoles y el jueves pasados para que se decrete la Emergencia Alimentaria.

Con los mismos reclamos, que incluyen el aumento de partidas para alimentos y programas asistenciales, las agrupaciones aclararon que con el encuentro no consiguieron avances y que en el marco de planes de lucha lanzados a nivel nacional, volverán los piquetes.

Según explicaron en un comunicado, "el Gobierno no ha hecho una propuesta que responda a ninguno de los tres puntos centrales de las organizaciones" y desde el oficialismo se ratificó que los programas seguirán cerrados para el ingreso de los cientos de miles desocupados nuevos.

"La oferta de aumento en el monto de los programas no alcanza a cubrir ni siquiera la inflación de los últimos meses, muy lejos del reclamo del 50 % que es lo que apenas cubriría lo perdido por inflación desde el 2018 hasta hoy", aclararon.

En tanto, el dirigente del Partido Piquetero Juan Marino, en diálogo con El Destape aseguró que "el reclamo es en defensa del derecho a comer" y que "es el Gobierno quien tiene la responsabilidad de dar respuesta".

"El domingo Carolina Stanley dijo que desde el 1 de septiembre aumentaron un 50% la asistencia a los comedores, a eso las organizaciones sociales no lo vimos, todo lo contrario. De hecho, la entrega de alimentos estaba pautada para el 5 de septiembre y hoy, 10 de septiembre, todavía no los bajaron y desde el ministerio no confirmaron cuándo lo harán", apuntó Marino.