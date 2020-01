Courtney Cox posteó un recuerdo de Friends y en Instagram ya piden el regreso de la sitcom

Tras ser noticia por un video de Instagram que se volvió viral -un Tik Tok junto a su hija Coco Arquette- Courtney Cox revolucionó nuevamente la red social con una foto nostálgica en el set de Friends. En su cuenta personal, la actriz de 55 años, inmortalizada por haber sido Mónica Geller,subió una imagen en la que aparece junto a Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer comiendo previo a la grabación de "The Last One", el episodio final de la exitosa sitcom de la NBC que se transmitió entre 1994 y 2004.

“‘La última cena’ antes de grabar ‘El último’ el 23 de enero de 2004. #tbt #friends”, escribió, para acompañar la histórica instantánea. El posteo se lleno de comentarios pidiendo que Friends regresase a la televisión, y hasta Jennifer Aniston contestó con emojis tristes, haciendo entender que la publicación la había emocionado.

El año pasado se cumplieron los 25 años de Friends y desde la fecha existe la sospecha de una posible reunión de los protagonistas, un especial que los una. Por el momento son solo suposiciones, ya que no hay una confirmación oficial de la vuelta del icónico grupo. Las ganas no faltan según distintas declaraciones de los miembros del elenco.