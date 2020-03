Coronavirus: Susana Giménez reveló su hartazgo con las fake news de Whatsapp

Tras el anuncio de Alberto Fernández que decretó una cuarentena obligatoria en Argentina, la farándula se revolucionó en redes sociales y medios. Una de las primeras en hablar al respecto fue Susana Giménez al aire de Negro630, programa conducido por Oscar "El Negro" González Oro en Radio Rivadavia.

La diva sorprendió a la audiencia revelando que está harta de las fake news que circulan por Whatsapp sobre el coronavirus. "La gente que se va a la costa está loca, no entendieron que esto es un problema gravísimo. Me tienen harta con las cosas que mandan por WhatsApp . Están todo el día con el celular en la mano. La gente está aburrida", sentenció.

Tras la potente declaración "La Su" aprovechó para contar que, puertas adentro, se encontraba ordenando su casa de Barrio Parque, remarcando que la única forma de combatir la pandemia es quedándose en casa. Además, se mostró acongojada por los anuncios de Presidencia, que la llevaron a cancelar su viaje a Punta del Este, Uruguay. "Hay que colaborar con la cuarentena. Encerrarnos, sin perder la alegría, ya que el mal humor te hace bajar las defensas", expresó.

Luego, aprovechó para bromear con el conductor acerca de las cosas que se pueden hacer en aislamiento: "Uno puede hacer gimnasia en la casa. Tirarse al suelo a hacer abdominales. Me quedo [en casa], pero dentro de un mes voy a tener los ravioles marcados'. No engordar también es fundamental. Yo no tengo nada dulce en mi casa. Bajé muchísimo y no quiero subir ni un kilo". En tono bromista intercambiaron risas con González Oro, para terminar con una reflexión sobre lo que ocurre a nivel global.

"Quedate en casa, por favor, porque sino va a ser tremendo y no estamos preparados. Hay tanto tiempo para tener vacaciones... Entiendo que quieran huir, pero el virus está en todos lados. Por una vez, tratemos de hacer las cosas bien. Por favor, unámonos, luchemos contra esto con la única arma que tenemos: ¡encerrémonos en la casa. E higiene, higiene, higiene!", reiteró Susana. Sobre el cierre de la nota, anunció su regreso a la televisión a mitad de año, siempre que la pandemia se controle.