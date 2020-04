Coronavirus: polémica en Brasil por el meme de Jair Bolsonaro bailando con ghaneses y un ataúd

Después de que se volvieran virales los videos de un grupo de hombres bailando con ataúdes en los velorios en Ghana, muchos utilizaron las imágenes para hacer montajes divertidos. Pero en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus, un funcionario oficialista brasilero publicó en sus redes sociales un montaje en el cual Jair Bolsonaro aparece como parte del grupo y comenzó la polémica.

En las imágenes compartidas en historias de Instagram por el presidente del Ente Brasileño de Turismo (Embratur), Gilson Machado Neto, puede verse al presidente de ese país sonriendo al ritmo de música electrónica.

El momento insólito ocurrió después de que el ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, cruzara a Bolsonaro por minimizar la importancia del Covid-19 y aseguró que en algunos días Brasil aumentará exponencialmente el número de contagiados y de muertes por el virus. "La población se arrepentirá de no haber hecho lo que tenía que hacer cuando el sistema esté colapsado", explicó.

El posteo de Machado Neto sorprendió a los medios, dado que es uno de los funcionarios más fieles a Bolsonaro y es quien además se opone a las medidas de restricción económica y cuarentena que proponen desde la Organización Mundial de la Salud y que algunos gobernadores pretenden implementar.

Esse vídeo foi publicado no Instagram do presidente da Embratur, Gilson Machado Neto. É uma montagem de Jair Bolsonaro rindo enquanto carrega um caixão. É uma piada com os mortos por covid-19? É uma admissão de culpa pelo desprezo do governo às orientação sanitárias? pic.twitter.com/wprYUh66lF