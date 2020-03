Coronavirus: pese a la resistencia, cierran los gimnasios en la Ciudad

La Cámara de Gimnasios en Argentina (CGA) se resistía a cerrar los locales en la Ciudad de Buenos Aires. Con un comunicado penoso donde se refería "al nerviosismo de la comunidad" y con el insólito argumento de que "el sudor no transmite el virus", pretendía seguir con sus gym abiertos. Pero finalmente una resolución del gobierno porteño los obligó a cerrar.

Hace 6 días, la CGA emitió un comunicado que empezaba "en un contexto de nerviosismo de la comunidad" para luego justificar que no se iban a cerrar los gimnasios. "El sudor no transmite el virus y el gimnasio no es un espacio de mayor riesgo de contagio", cerraba el escrito publicado en su web oficial.

Por eso mismo, cadenas de gimnasios se resistieron a cerrar sus puertas en los últimos días. Como dato relevante: Fernando Storchi, presidente de la Cámara de Gimnasios, es el CEO de Megatlón, una de las dos cadenas con más sedes junto a Sport Club. Él fue quien firmó ese comunicado.

Pero finalmente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitió ayer una resolución que obliga a los "locales deportivos" a cerrar sus puertas. Y la CGA tuvo que acatar pese la resistencia que había ejercido en un principio. En su web, lo publicó completo bajo el nombre de "Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20".

"No me extrañaría que algunos locales no cierren. La Cámara no representa a todos los gym. Su afiliación es voluntaria por parte de los comercios. Es otro de los problemas de la representación de la actividad", contó una fuente en off de ese gremio a El Destape. Y adelanta: "Si abren en medio de la pandemia y en este contexto serían pasibles de clausura".