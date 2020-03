Coronavirus: los famosos enfrentan la pandemia y comparten sus ingeniosas ideas en las redes

El coronavirus causa estragos a nivel global y los famosos son uno de los sectores más propensos a contraer el virus mortal. Tom Hanks y su mujer, Rita Wilson, y Idris Elba fueron algunas de las estrellas que, por el momento, contrajeron el Covid-19. Son muchas las estrellas que, a través de sus redes sociales, comparten sus técnicas y estrategias para hacerle frente al aislamiento.

Graciela Alfano

Tras cobrar relevancia por su tuit "profético" del coronavirus, la vedette aprovechó sus redes sociales para bromear con el virus y causar la risa de todos sus seguidores. Alfano compartió una foto montada con Leonardo DiCaprio: "¡Ojo que Leito se lavó las manos antes! ¿Ya decidiste quedarte en casa? ¡Hacelo en compañía de quien prefieras! Con alegría, optimismo e higiene, vamos a combatir el virus. Gracias @vigilanteartist por encontrar la foto", escribió la vedette.

Arnold Schwarzenegger

El protagonista de Terminator causó furor en Instagram luego de grabar unos mensajes desde su hogar en California, por el coronavirus. La particularidad de los videos son la compañía del actor: su pony, Whisky, y su mula, Lulú. "Quiero decirles que es muy importante que escuchemos a los expertos y nos quedemos en nuestras casas, especialmente en mi caso, que soy un hombre de 72 años. No más cenas en restaurantes ni juntarse con amigos, es tiempo de quedarnos con la familia y no ver a otras personas por prevención".

A su vez, Arnold escribió como epígrafe: "Quédense en casa tanto como sea posible . Escuchen a los expertos, ignoren a los tontos . Saldremos de esto juntos", y agregó el hashtag con el que muchos famosos están comentando el team: " #Stayhome ", algo similar a lo que sucede en nuestro país con " #Yomequedoencasa". Días después, compartió un video junto a su perra Cherry, donde mostró como se deben lavar las manos correctamente.

Gloria Gaynor

Gloria Gaynor alcanzó fama mundial a fines de los años 70 con la canción “I Will Survive”. Cuatro décadas más tarde, la cantante volvió a su hit más famoso para prevenir sobre la pandemia del coronavirus, en forma de Tik Tok que se viralizó de manera inmediata.

Benjamín Alfonso

El actor se encuentra resguardado en Madrid, donde cumple con el aislamiento preventivo. Desde su Instagram publicó una serie de fotos con respecto a su situación: "Estamos acá, nos quedan pocos minutitos de sol. Como verán hay más gente en los balcones. Cómo estoy y cómo me gustaría estar", puso en su muro al subir una foto de él mismo tomando mate durante la cuarentena y otra corriendo en la playa.

Lali Espósito

"¡Cuarentena! Ver series, leer, home office, comer rico y... ¡BAILAR LIBRE por la casa en mi caso! Cuídense y quédense en casa", escribió Lali al compartir un video de ella realizando una coreografía.La cantante y actriz también se encuentra descansando en Madrid y desde su Instagram es una férrea impulsora de resguardarse en casa.

Ricky Martin

Ricky Martin se sumó a la campaña "Yo me quedo en casa" y, a través de un video difundido desde su cuenta de Instagram, llamó a sus seguidores a actuar responsablemente para hacerle frente a la pandemia de coronavirus. "Tengo amigos que viven en China y que viven en Italia, y me dicen: 'Ricky, si pudiésemos viajar en el tiempo, al pasado, con la información que tenemos hoy, nuestra actitud sería totalmente diferente'. Yo les digo: '¿Qué harías diferente?'. 'Todo, me quedaría en casa'. Lo único que podemos hacer el día de hoy es tomar esa decisión responsable de quedarnos en casa", comienza diciendo el cantante a cámara.

"Como ciudadanos pensantes, la información que tenemos nos dice que la única manera en que podemos detener este monstruo es con distanciamiento social. Con una buena actitud, aceptemos esta nueva realidad", cierra el artista, anunciando que pospone su gira hasta que se estabilice la pandemia.

Moria Casán

"No veo a mis nietos, Helena y Dante, pero hablamos por teléfono todos los días y hacemos skype. Helena filma constantemente, porque le encanta. Sofía es muy panicosa. Me llama y me dice: mamá, decime que no te vas a morir'. Tiene un mambo con la muerte de sus seres queridos. Le dije que se quede tranquila, que no me voy a morir y, en todo caso, no resucito al tercer día pero sí al cuarto", bromeó Moria Casán, quien debido a la cuarentena conduce Incorrectas desde su casa.