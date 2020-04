Coronavirus: la vecina del video viral que salió a gritar contra los cacerolazos explicó su reacción

Paula Albarracín, la mujer del barrio porteño de Núñez que se hizo viral por gritarle a sus vecinos que salieron a cacerolear para reclamar que los políticos se bajen los sueldos, grabó un video para explicar su reacción.

A través de su cuenta de Twitter, Albarracín habló del video en el que se la ve cuestionando a sus vecinos de una de las zonas más caras de la Ciudad de Buenos Aires y afirmando que es "un barrio de garcas". "No tengo miedo a absolutamente nada. Si tuviese miedo sentiría que estoy en una dictadura y como estoy en los brazos de Alberto no estoy en una dictadura", Aseguró.

Sugiero la malodia de la patria no se vende pic.twitter.com/t2hdMbVbG1 — pauli 💚 ✌🏽 (@pauli_albarra) April 1, 2020

Al momento de explicar por qué salió a su balcón de esa manera, Paula se volvió a enojar con un vecino que le respondió a sus gritos. "Yo he salida a mi balcón a decir que todos son una manga de hijos de mil puta ¿Por qué? Porque viven en un barrio de la Ciudad de Buenos Aires... el que me contestó por qué vivo acá, le respondo que desde que me mudé acá no hago más que verlo rascarse las pelotas con sobrinos, hijos, nietos", disparó.

Y terminó con una propuesta para todos: "Mañana los invito a cantar algún canto, como puede ser... hagan el canto que quieran".