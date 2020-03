El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció drásticas medidas para aquellos comerciantes que aumenten sus precios por la pandemia que azota a la República Argentina. Parte de la sociedad denuncia que el alcohol en gel, uno de los insumos más utilizados en este tiempo, ha elevado su precio y ante esto se tomarán decisiones terminantes.

En diálogo con Radio Metro, el Jefe de Estado manifestó: "No me digan que no avisé. Hoy voy a poner a la AFIP, al Ministerio de Trabajo y a Defensa de la Competencia a perseguir a todos los que aumenten los precios por la epidemia. Vamos a ser impiadosos con todos los especuladores".

A su vez, Alberto Fernández explicó que buscarán caminos para no alterar la economía argentina en tiempos de emergencia sanitaria: "Lo que queremos también es no paralizar la economía argentina. Necesitamos inyectar recursos para que la economía se siga moviendo. Eso complica la situación fiscal, pero esta vez lo importante no es el déficit. Hasta Merkel lo dijo".