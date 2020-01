Córdoba: en busca de la unidad, Wado De Pedro se reunió con el intendente de Río Cuarto

El intendente de Río Cuarto, el schiarettista Juan Manuel Llamosas, consiguió su foto en la Casa Rosada. Esta tarde lo recibió el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, un funcionario del Gobierno nacional que milita en La Cámpora, el espacio liderado por Máximo Kirchner. Dentro de poco más de dos meses, el 29 de marzo, se elige intendente y Llamosas busca su reelección. Es la primera elección que enfrenta Alberto Fernández como presidente.

“Fue una reunión muy positiva, en la que el ministro dejó en claro que la Nación acompañará el crecimiento de la nuestra ciudad”, dijo el intendente de la segunda ciudad en importancia después de la Capital. Río Cuarto es la Capital alterna de la provincia, una entelequia inventada por el fallecido ex gobernador José de la Sota, que la había elegido para vivir cuando comenzó su relación con Adriana Nazario, una empresaria local y ex ministra suya. Además, Río Cuarto es una de las 25 ciudades principales del interior del país y figura central del corredor bioceánico.

“La decisión del Gobierno nacional es poner en valor a Río Cuarto y darle el protagonismo que se merece”, aseguró Llamosas a los medios, tras salir del despacho del ministro del Interior. De allí, fue a reunirse con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.

“Hemos planteado una serie de puntos y esperamos comenzar a resolverlos pronto”, dijo el intendente de Río Cuarto, poniendo énfasis en el carácter institucional del encuentro con el ministro del Interior nacional. Llamosas le reclamó a la Nación por obras comprometidas por el gobierno de Mauricio Macri que dejó sin realizar, ni envió los fondos, como la planta de cloacas, y obras de pavimento y cordón cuneta.

En tanto, “Wado” De Pedro sostuvo: “Me reuní con el amigo Juan Manuel Llamosas, intendente de Río Cuarto. Destacamos la voluntad de unidad en la construcción de una agenda común entre la Nación, la provincia y el municipio para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Más allá del encuentro institucional entre un intendente y un funcionario de la Casa Rosada, la reunión tuvo otro objetivo: mostrar al electorado progresista y votante del proyecto nacional que Llamosas quiere su reelección con el peronismo unido.

El intendente aseguró que la agenda electoral “no fue abordada” y que el sello schiarettista Hacemos por Córdoba será el paraguas de “todas las expresiones del peronismo”. Y ratificó que como ocurrió hace cuatro años, “vamos a participar en los comicios con el mismo frente que lo hicimos en 2016”.

Sin embargo, no será una tarea fácil. La legisladora y ex pareja de De la Sota, Adriana Nazario, una peronista de la estructura oficial del PJ cordobés es muy crítica del la actual gestión municipal: “Este no es momento para hablar de candidaturas, pero si debemos a comenzar a discutir qué ciudad queremos”, aseguró a radio LV 16 tras asumir su banca en diciembre pasado, e inmediatamente pedir licencia. Y avanzó en sus críticas: “Yo creo que le falta bastante a la ciudad, las ciudades no se pueden dar el lujo de tirar la basura, hay que discutir ciertas cosas, hacer una ciudad con un enfoque holístico, no se puede tomar decisiones que involucren a los empresarios y éstos estén afuera. Hay que discutir el perfil estratégico de la ciudad”.

Carlos Caserio, senador nacional cordobés muy ligado a Alberto Fernández y ex presidente del PJ cordobés apoyó la reelección de Llamosas: “Es un excelente intendente, tiene una muy buena reputación. Sería bueno que haya una lista que integre a todo el peronismo”, dijo. La diputada nacional y líder de La Cámpora Córdoba, Gabriela Estévez, también salió a apoyar la reelección del intendente de Río Cuarto, como lo hizo el año pasado con la reelección de Juan Schiaretti.

En 2019, el Frente de Todos no participó de las elecciones provinciales ni municipales en esta provincia y no tiene representantes propios ni en la Legislatura, ni en concejos deliberantes de la capital ni el interior.

Pero no todo el espacio del Frente de Todos está dispuesto a encolumnarse detrás de Llamosas como promueve La Cámpora: ParTE, el propio partido de Alberto Fernández; el Partido Comunista, el Nuevo Encuentro y el Partido Solidario del diputado nacional Eduardo Fernández apuestan a que en Río Cuarto haya un candidato que exprese el proyecto de la Casa Rosada.

Hernán Vaca Narvaja, principal referente del albertismo en Río Cuarto suena como candidato a intendente de ese espacio del Frente de Todos que no avala la alianza con el schiarettismo: “Nosotros el planteo que hacemos, es que al igual que lo hizo Alberto y Cristina a nivel nacional, tenemos que priorizar la unidad del peronismo en Río Cuarto, sobre todo porque acá nació la alianza Cambiemos. Nuestro planteo es por la unidad y además nuestro eje es incorporar a Río Cuarto al proyecto nacional. La idea es confluir en un gran frente, preservando, manteniendo nuestra identidad como ParTE, como el albertismo en Río Cuarto”.

Las encuestas del oficialismo ubican a Llamosas con cerca del 40% de los votos y el radical Gabriel Abrile con 25%. Más lejos, Pablo Carrizo, un independiente que hace cuatro años sorprendió con su partido Respeto y un discurso progresista y feminista tiene cerca del 10%. Hoy Carrizo viró a la derecha antipolítica y fue denunciado por su esposa por violencia de género, sin embargo mantiene el caudal de hace cuatro años. Y Vaca Narvaja, está también en 10%.