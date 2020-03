Copa Argentina: Estudiantes perdió contra Laferrere, se quedó afuera y las redes destrozaron a Mascherano

La vuelta de Javier Mascherano no parece ser la mejor. Estudiantes quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Laferrere, un popular equipo de la Primera C y el que erró el último penal fue, justamente, el mediocampista central. Por supuesto, las redes no lo perdonaron ni un poco.

El encuentro entre Estudiantes y Laferrere terminó 1-1. Federico González metió el primero para el Pincha, mientras que el gol del Villero lo metió Agustín Faillace. Sin embargo, lo más dramático llegó después cuando, en la definición por penales, Mascherano se quiso hacer cargo y tiró el penal a las nubes.

¡LO ERRÓ MASCHERANO! ¡PASÓ LAFERRERE! #EstudiantesLP quedó eliminado por penales, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos y caer desde los doce pasos. pic.twitter.com/tY5d5cWC7b — TyC Sports (@TyCSports) March 5, 2020

A partir de ese error del mediocampista central, Javier Mascherano fue el principal apuntado por los chistes en las redes sociales.

Vino de China y murió en Argentina. ¿Mascherano o el Coronavirus? — En Una Baldosa (@enunabaldosa) March 5, 2020

El fútbol es un deporte de once contra once donde un rival de Mascherano lo consuela al final del partido — Ejnestu (@Ernestou) March 5, 2020