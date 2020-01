Conflicto Estados Unidos – Irán: Donald Trump volvió a amenazar con atacar al país de Medio Oriente

Tras asesinar al comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimaní, Estados Unidos avanza cada vez más para llegar a un conflicto bélico con el país de Medio Oriente y ahora el presidente Donald Trump amenazó a Irán en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense advirtió que “Estados Unidos acaba de gastar dos billones de dólares en equipo militar” y se jactó: “¡Somos los más grandes y, con mucho, los MEJORES del mundo!”.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation!