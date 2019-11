Confirmado: Matías Kulfas será el próximo ministro de Economía

Alberto Fernández está a pocos días de comenzar su mandato por cuatro años y va definiendo los nombres de su gabinete. En medio de la crisis que deja el macrismo, uno de los nombres más buscados era el que ocuparía el Ministerio de Economía y, finalmente, el misterio se terminó: ese lugar ocupado por el economista Matías Kulfas. Debajo de él se ubicaría la secretaría de Finanzas, que quedaría a cargo de Martín Guzmán, y de Produccción, que podría quedar en manos del "Vasco" José Ignacio De Mendiguren.

Otra integrante del equipo de asesores económicos de Alberto, Cecilia Todesca, tendría una oficina en la Casa Rosada muy cercana a la del futuro presidente.

Era uno de los nombres que se barajaba, junto a Emmanuel Álvarez Agís o Guillermo Nielsen, pero según confirmó El Destape, el lugar quedó para Kulfas. Tiene 47 años, es un economista neo-estructuralista, académico, escritor y consultor argentino. En la función pública, se desempeñó como Subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (2006-2007), Director del Banco Nación Argentina (2008-2012) y Gerente General del Banco Central de la República Argentina (2012-2013). Desde 2014, dirige la consultora Idear Desarrollo. En diferentes organismos, Kulfas centró su gestión en los programas de apoyo financiero al sector pymes.

Luego de abandonar el Banco Central, Kulfas continuó con sus tareas docentes y como consultor financiero. En 2014 funda la consultora Idear Desarrollo. Ha escrito regularmente artículos para diferentes medios de difusión nacional como Página 12 o El economista, y publicado reconocidos papers en su especialidad. Es uno de los fundadores de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA), entidad que presidió desde su lanzamiento en 2008 hasta el 2012.

En junio de 2018, se crea el Grupo Callao, un grupo de jóvenes liderados por Alberto Fernández, al cual se integró. En mayo de 2019 tras el anuncio de la postulación de Fernández a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Kulfas se convierte en uno de los referentes económicos del candidato.

Dentro del plano económico, Martín Guzmán, quien actualmente es miembro del Institute for New Economic Thinking Taskforce on Macroeconomic Efficiency and Stability, se quedará con la secretaría de Finanzas. Su principal objetivo es la renegociación de la deuda. Fernández y Guzmán charlaron durante más de dos horas hace un par de semanas, en Ciudad de México, y su propuesta atrajo al presidente electo.

Por otra parte, Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central, será designado a cargo de la Anses. El economista fue presidente de la Comisión Nacional de Valores entre 2009 y 2014, cuando pasó a ocupar la presidencia del BCRA hasta el fin del mandato de Cristina Kirchner. Por esa gestión, Vanoli, como la propia CFK, Pesce y el gobernador electo Axel Kicillof, está procesado en la insólita causa que investiga la venta de dólar futuro, un instrumento que también utilizó Mauricio Macri.

Estos nombramientos se suman a los de otros organismos que ya habían trascendido en días anteriores, como el de Miguel Pesce en el Banco Central y Marco Lavagna en el INDEC.