Con un mensaje "cristinista", Mauricio Macri volvió a las redes sociales por la Navidad

El ex Presidente de la Nación Mauricio Macri habló públicamente por primera vez luego de dejar su cargo en la Casa Rosada el pasado 10 de diciembre. El ex jefe de Estado, que se tomará unos días de descanso en la Patagonia argentina, envió un saludo de Navidad para todo el país, pero el formato utilizado no pasó desapercibido por los usuarios.

"Quiero desearles con todo mi cariño una linda noche en familia", comenzó expresando Macri en un mensaje de voz que difundió minutos antes de la medianoche a través de todas sus redes sociales. Luego, hizo una suerte de balance de su mandato, sobre el cual expresó que estaba "convencido" que "hemos crecido mucho, en algunos casos para saber más que es lo que no queremos que lo que sí queremos".

El ex mandatario enfatizó que la Argentina "falta ponernos de acuerdo en cómo logramos ese país que sí queremos" y agregó, en tono llamativo: "En lo que tenemos que estar de acuerdo que va acercar (sic) esta diferencia que todavía tenemos es que el amor supere el resentimiento y el odio en nuestro país". No fueron pocos los que relacionaron este mensaje con un viejo slogan del gobierno de Cristina Kirchner, cuando afirmaba que "el amor vence al odio". También hubo varias burlas por el hecho que Macri parece haberse mandado un mensaje a sí mismo, si uno se guía por el video que envió.

