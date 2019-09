Cepo al dólar: malestar por la pesificación de pagos en dólares por trabajos en el exterior

El cepo cambiario comenzó a generar molestias en el ahorrista de a pie. Ni bien el Gobierno afirmó que las personas (humanas) podrían comprar hasta U$S 10.000 por mes, distintas disposiciones del Banco Central que acompañaron a la medida.

Entre las disposiciones se impuso una obligación a los exportadores para que liquiden los dólares en el mercado local dentro de un plazo determinado. Pero esto no sólo corrió para grandes empresas, sino también para trabajadores que venden servicios al exterior.

Varias personas ya han señalado que recibieron notificaciones de sus respectivos bancos, ya que sus pagos son recibidos en dólares, pero no llegan en esa moneda a sus cuentas. Sin embargo, la entidad financiera les solicita que se acerquen a una sucursal para hacer un trámite y el monto se pesifica.

Antes, el importe se acreditaba directamente en la cuenta en dólares y no se les requería documentación respaldatoria. En las redes sociales ya se escucharon voces en contra de la reglamentación como la de Mario Riorda, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales y uno de los consultores en comunicación política más importantes del país.

Hace 9 días que me hacen transferencia por docencia impartida en exterior y me llega notificación pero no se acredita.

Pero hace 9 días que @BancoGalicia no atiende llamados ni mails.

Justo ayer (ayer, si) pesifican los ingresos en $us del exterior. ¿Y a que no saben qué pasó?