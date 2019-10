Cepo al dólar: así quedo el nuevo régimen cambiario del Banco Central

El Gobierno reforzó aún más el cepo cambiario, luego de establecer el tope de U$S 200 mensuales para la compra para ahorro anunciado el último domingo. El Banco Central (BCRA) limitó aún más las extracciones de efectivo en el extranjero y virtualmente prohibió otras actividades con divisas.

A través de la Comunicación A 6823, el BCRA endureció a U$S 50 el máximo para los adelantos en efectivo con tarjetas de crédito desde el exterior. Estableció en ese monto el tope por operación que podrán sacar de los cajeros automáticos los turistas afuera de Argentina. La entidad que preside Guido Sandleris no acotó la cantidad de transacciones que puedan realizarse.

Tras los nuevos cambios, así quedó fijado el régimen cambiario:

- Las extracciones en el exterior solo se podrán hacer en caso de tener una cuenta bancaria en dólares con las divisas ya compradas y depositadas en esa cuenta con anterioridad.

- No hay límite ni impuesto al retirar los dólares que se estén depositados en el banco.

- No hay límite para extraer los dólares que hayan sido depositados en la cuenta previo a las últimas disposiciones.

- Si la compra es por banco, el límite es de U$S 200 por mes; y si es en efectivo, es U$S 100. En cualquier caso, el límite máximo es u$s200 ya que no es acumulativo.

- No hay restricciones ni impuestos para el uso de tarjetas de débito fuera del país para compras en otra moneda.

- No hay controles ni impuesto en el uso de la tarjeta de crédito fuera del país para pagar gastos en otra moneda. Cuando a la persona le llegue el resumen, debería venir al tipo de cambio oficial del día de cierre, igual que hasta ahora.