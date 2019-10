Casi termina en tragedia: rugbier pateó banderín y se lo clavó en el cuello a un espectador mandándolo al hospital

Ignacio Trucco es un joven de 13 años que está haciendo sus primeros armas en el rugby. Practicante de este deporte en el Jockey Club de Mendoza, el chico se acercó a la institución para observar las acciones del plantel de Primera ante su homónimo de Salta. Se ubicó en las tribunas y pasó algo que nadie imaginaba: uno de los jugadores pateó un banderín luego de recibir un try en contra a los 37' del segundo tiempo y tuvo la mala fortuna de que el mismo se clavó en el cuello de Nacho.

El chico se desplomó, cayó de espaldas y entró en shock, generando incertidumbre y pánico entre los presentes debido a que no presentaba signos alentadores. Fue llevado al hospital y allí se encuentra internado, en terapia intensiva. Luego del insólito y triste suceso, la Clínica Modelo de San Miguel de Tucumán brindó el parte médico sobre el estado de salud del muchacho: "Se encuentra en terapia, estable, lúcido y despierto, neurológicamente bien, se comunica bien. Se le hizo una resonancia y no parece haberse producido lesión en la médula. No hay ningún indicio de infección. La evolución es favorable".

Luego de lo acontecido, varias figuras de este deporte le brindaron su aliento al chico mediante las redes sociales. De hecho, conociendo que Ignacio juega de centro y es aguerrido, estrellas de Los Pumas como Nicolás Sánchez y Matías Orlando le encomendaron no aflojar.