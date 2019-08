Carrió: “Sacaré la ley del aire acondicionado para tener en la celda”

En el marco del acto homenaje por los 25 años de la reforma de la Constitución, la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, volvió a derrapar con una de sus hilarantes declaraciones.

En la previa del acto, la diputada habló con la prensa y advirtió que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, le dijo cuando era jefe de Gabinete: "O venís al Gobierno o estás aniquilada".

Acto seguido, Carrió derrapó: "Si gana (Fernández) se viene la venganza, pero yo no me voy del país. Me quedo y no me amparo en los fueros. Tuve experiencias con hombres, con hijos, pero nunca en una cárcel. Me sentaré en Dolores a esperar pero, eso sí, sacaré la ley del aire acondicionado para tener en la celda".