CAE reveló que sufrió "adicción al sexo" y que tuvo una orgía con 14 personas

En los últimos meses la televisión arrancó un programa con una propuesta singular. Cinco famosos compiten para ver quien es el mejor anfitrión en una cena y, esta vez, José María Muscari abrió las puertas de sus departamento para e invitó a Marcelo Polino, Pia Slapka, Silvina Escudero y al cantante CAE. Allí, el autor de "Te Recuerdo" lanzó una llamativa declaración al decir que sufrió "adicción al sexo".

El comentario del cantante prosiguió cuando agregó que tuvo una orgía en la que hubo 14 personas. "Yo no sabía cuántos éramos, pero mi hermano, que formaba parte de la banda, los contó cuando bajamos de la motorhome”. Más allá de este comentario, CAE agregó: "Yo no creo haberme curado de mi adicción al sexo, sólo que hoy lo canalizo en una única mujer. La mejor terapia fue conocer a alguien que me sacara de eso".

Más allá de sus experiencias sexuales, Cae también contó que lo estafaron de una manera horrible en España "estuve en televisión, con Madonna y Robbie Williams. Llegaba como una megafigura de Sudamérica”, dijo pero, además, agregó que los productores que lo contrataron desaparecieron y le sacaron toda la inversión que había hecho.

A partir de ahí, CAE debió convertirse en peluquero para tratar de mantener a su familia.