La increíble historia que conmovió a Guido Kaczka en Los 8 Escalones: "Mi esposa"

La emoción de Guido Kaczka por la historia de un participante de Los 8 Escalones.

Durante el último programa de Los 8 Escalones, uno de los principales atractivos de El Trece, el conductor Guido Kaczka fue sorprendido por la historia de un participante y terminó emocionado.

Durante el juego de preguntas y respuestas, el conductor le preguntó a uno de los participantes si estaba en pareja y luego de decirle que sí, le consultó por el origen de su relación. La respuesta lo dejó sin palabras.

“Hace tres años la vi a mi actual esposa en Los 8 Escalones, por la tele”, reveló Santiago, el participante y sorprendió a Guido Kaczka y a todos los presentes del ciclo de entretenimientos, que además suele ser lo más visto de la señal del Grupo Clarín.

"Estaba en el sillón, vivía con mi mejor amigo en ese momento. Y no sé si ustedes en las redes subieron alguna historia que ella había compartido y me apareció ahí el perfil de ella. La empecé a seguir, me aceptó, por suerte, le mandé unos mensajes, las primeras veces no me contestó y después empezamos a vernos", relató durante la noche de El Trece.

"¿Y ahora cómo están?" preguntó Guido Kaczca. "Y, ahora estamos casados. Igual, la primera vez no le dije que la había visto en la tele porque quedaba medio raro, se lo dije después y no me creyó. El juez no nos creyó tampoco", explicó entre risas el joven participante.

Para cerrar, el conductor de Los 8 Escalones y de The Floor: La Conquista, se acercó a la esposa que estaba en la tribuna y le preguntó: "Y ahora que lo ves jugar acá, ¿te hubiera gustado si lo veías por la tele?". "Puede ser", respondió ella entre risas.

Guido Kazcka hizo un anuncio en vivo y sorprendió a todos en Los 8 Escalones: "Nuevos"

El conductor de Los 8 Escalones, Guido Kaczka, reveló en el programa del último lunes los nuevos e importantes premios que se pueden llevar los participantes que se alcen como triunfadores en el programa éxito de las noches de El Trece. Además, Guido, que también conduce The Floor, aclaró que siguen siendo parte de los premios los clásicos de el programa de preguntas y respuestas: el departamento, el auto y la cochera.

"Bienvenidos a Los 8 escalones. Uy, los premios eh, todos los premios, se agregan al carrito, se suman premios al departamento, al auto, a la cochera, pero premios hoy, premios hoy que se pueden llevar, además de ir a la final", comenzó Guido Kaczka en referencia a las novedades. En ese sentido, el conductor de Los 8 Escalones agregó: "Bueno, en Los escalones se agregan premios al carrito que tiene cada uno, y si después ganan se llevan hoy lo que hayan agregado al carrito y van a la última instancia por el departamento, el auto y la cochera".

Los nuevos premios de Los 8 Escalones.

Entre los nuevos premios que anunció Guido Kaczka en El Trece están un viaje, una valija, un televisor, un somier, un reloj y un parlante. Además quién conteste la mayor cantidad de preguntas de manera correcta puede ganar el departamento, el auto y la cochera como viene sucediendo.