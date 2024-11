Boxeo: el cambio que se asoma tras la histórica pelela de Mike Tyson y Jake Paul

La pelea entre Mike Tyson y Jake Paul que culminó con la victoria del influencer en las tarjetas continúa generando polémica en el mundo del boxeo. Dicho combate, que tuvo lugar en Estados Unidos, llevó a que no sólo la gente del propio ambiente opine al respecto, sino quienes también se preocupan por la salud de los protagonistas. Tal fue el revuelo que tuvo la vuelta de la leyenda, que un reconocido médico del deporte de los puños se metió en el juego con una propuesta llamativa.

Se trata de Walter Wagner, quien sostuvo que un boxeador de más de 40 años no debería pelear. Los argumentos marcados son que "si no es capaz de protegerse y defenderse por sí mismo, puede llevar a que tengas graves problemas de salud, lo que debería ser una prioridad para los deportistas". Además, agregó que si esto continúa puede terminar de mala manera. Por ahora, no hubo avances con respecto a esto, aunque tampoco se descarta como posibilidad.

Es que, si bien "Iron Mike" tuvo buenos pasajes a lo largo de los ocho asaltos que duró el cruce, no le alcanzó para llevarse el triunfo y esto quedó más que claro. Jake Paul, varios años menor, dominó todo a partir del tercer capítulo y se llevó merecidamente la victoria. Claro que, también se habló de especulaciones con respecto al resultado que poco tienen que ver con el boxeo. Lo que aún no se sabe es si se utilizará o no esta regla que dejará a varios púgiles experimentados sin la chance de volver a pelear profesionalmente.

El insólito pedido de Donald Trump para cambiar las peleas de boxeo

Donald Trump rompió el silencio con una insólita frase acerca del boxeo. El expresidente de Estados Unidos lanzó una polémica propuesta para impulsar un fuerte cambio en el reglamento del deporte de los puños en una entrevista reciente y sorprendió a todos. Es que su controversial idea tiene que ver con algo que dejó de hacerse en dicha disciplina por la muerte de un boxeador en los años ´80, que marcó un antes y un después.

El fallecimiento del coreano Duk Koo Kim en 1982, días después de caer por KO ante Ray "Boom Boom" Mancini el 13 de noviembre de aquel año, llevó a José Sulaiman, entonces presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a tomar una terminante decisión. Es que hasta ese momento los combates de título del mundo se desarrollaban a 15 asaltos, pero en 1983 se modificó a 12. Sin embargo, el candidato a presidente, en plena campaña, quiere retroceder con una regla ya extinta y por demás problemática.

"Deberían hacerlo otra vez, no soy boxeador pero esas peleas de 15 rounds eran increíbles. En términos de entretenimiento y por los rounds de campeonato eran las mejores de la historia, brutales", afirmó Trump en diálogo con Joe Rogan en su podcast, trayendo a colación un tema por demás polémico. A su vez, el político que estuvo involucrado en el deporte de los puños en los ´80 llevando a Atlantic City al plano boxístico, agregó: "El boxeo me parece muy poco interesante en comparación con la UFC. Dicen que allí no murió ningún peleador y me parece mucho más violento que el boxeo, donde sí los hubo". Por supuesto, con esta última frase ignoró completamente lo sucedido años atrás, que llevó justamente a cambiar la cantidad de asaltos.