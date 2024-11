El Impuesto País dejará de cobrarse a partir de diciembre

El Gobierno se encamina a ponerle fin a una de sus principales fuentes de ingresos tributarios. “El impuesto PAIS no será reemplazado por otro gravamen”, ratificó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, al hablar en un encuentro organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Una vez que deje de estar vigente este tributo, el llamado dólar tarjeta, cuya cotización ronda actualmente los 1600 pesos, tendrá una actualización hacia la baja. A partir de diciembre, tendrá un valor cercano a los 1300 pesos.

"El gasto de los argentinos en turismo en el exterior es una variable que el gobierno no controla", aseveró Bausilli y agregó: "Lo que está en discusión acá es si el que no tiene dólares va a comprarle al Banco Central y va a consumir reservas netas o se las va a comprar al vecino y no afecta las reservas. Ese es el debate".

El planteo del titular del BCRA, también ratificado días atrás durante un reportaje televisivo por el ministro de Economía, Luis Caputo, apunta a que aquellas personas que deban cancelar gastos en dólares realizados con tarjeta de crédito lo hagan a partir de la adquisición de tales divisas en el segmento “blue”.

En esta línea, Bausilli destacó que “irá en busca de divisas sobre el mercado financiero, incluso si el tipo de cambio tarjeta se abaratase por una quita del impuesto PAIS”.

El cepo

El Banco Central volvió a flexibilizar el cepo cambiario al autorizar el uso de fondos propios en moneda extranjera para realizar pagos antes de los plazos actualmente vigentes. Las importaciones de bienes de capital se podrán pagar en forma anticipada cuando se utilicen fondos propios que tengan depositados en sus cuentas locales en moneda extranjera.

Para las importaciones del resto de los bienes, se permite realizar pagos con esos recursos antes de los plazos establecidos normativamente y a la vista de la documentación de embarque. En el caso de los importadores de servicios a no vinculadas podrán utilizar fondos propios que tengan depositados en sus cuentas locales o reciban de sus ventas en moneda extranjera para pagar las importaciones sin plazo.

En relación la medida, el presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, destacó que había sido impulsada por esa entidad desde 2022 y había sido incluida en el Presupuesto 2023, pero nunca había llegado formalizarse. Fernández sostuvo que permitirá que las pymes puedan acceder con mayor facilidad y transparencia a los bienes importados. “Con esta medida, las PYMES que necesitan insumos del exterior van a poder tener una mayor previsibilidad a la hora de producir”, agregó