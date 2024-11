Ataque racista en Pinamar: identificaron a los agresores del campo de golf

La violencia contra SL, de 61 años, comenzó sin mediar palabra. Según contó a la prensa, la mujer paseaba en el predio de golf en Pinamar con una amiga mientras tomaban mate cuando identificaron que a lo lejos una pareja comenzó a disparar las pelotitas hacia su lado. La forma en las que las miraban les llamó la atención y se acercaron para hablar, pero no tuvieron tiempo para eso: “Esto no es Ostende, vayan al Conurbano a tomar mate, negras, ratas”, le dijo la mujer identificada como Lorena Celeste López, que le rompió un palo en la cabeza, que la dejó atontada y caída en el pasto.

Junto a López estaba Mariano Grini. Según supo El Destape, ambos tienen domicilio en Pinamar y la denuncia contra ellos fue radicada en la Comisaría 1° de la ciudad balnearia el pasado 19 de noviembre. En tanto, será la UFID N°4 la que investigue la causa.

Junto con SL, que es jubilada, estaba AD. SL es oriunda de City Bell, La Plata, y como tiene casa en Pinamar suele ir a pasear al campo de golf que está ubicado en Shawn y De la Merluza. Sin embargo, López y Grini, pareciera que no las consideraron aptas para estar en ese lugar.

“Voy seguido al golf a pasear, a caminar, a descargar tensiones en el pasto”, contó, según reportó Infobae. Cuando ocurrió la agresión, estaba al costado de la cancha, lejos de la zona de juego, pero notó algo inusual: “Esta gente estaba jugando al golf, lejos. Nosotras estábamos al costado de la cancha. Sabemos las reglas del golf, la etiqueta y todo. Empezamos a ver algo raro porque las pelotas volaban muy rápido. A esta gente le molestaba nuestra presencia y empezaron a tirar para nuestro lado”.

Ante esa situación decidió acercarse a dialogar, pero López reaccionó rápido: “De la nada, con el palo que tenía en la mano, me pegó en la cabeza. El palo se partió y el golpe me dejó atontada. Después sacó otro y me volvió a pegar”, describió en una entrevista con el programa De Vuelta, en Radio 10.

“Váyanse a Ostende a tomar mate, negras, ratas. Pago 50 mil dólares para estar acá, esto no es Ostende. No tienen que estar acá”, le decía López, de 44 años, que dejó atontada y tirada en el pasto a la mujer luego de golpearla. Así se puede ver en un video que circuló y que llegó a captar el después cuando López y Grini toman sus carritos con los palos y se alejan del lugar caminando rápido intentando escapar de la cámara.

“Me partió el palo en la cabeza, loca de mierda”, se la escucha decir entre lágrimas a SL.

En el video también se escucha el pedido de auxilio de la amiga de S.L., quien gritaba: “¡Socorro, que nos ayuden! La golpeó con un palo”. Segundos después, se oye una frase presuntamente dicha por la agresora: “No tiene que estar acá”. A lo que el hombre que grababa respondió: “Sí, pero eso no te da derecho a golpearla con el palo”.

S.L. sufrió heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo. Fue trasladada a un hospital local, donde recibió atención médica.