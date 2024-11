Video: los goles de Martirena y Maravilla Martínez en Racing para Racing vs Cruzeiro

El golazo de Martirena para Racing en la final de la Sudamericana

Racing Club le gana 1 a 0 a Cruzeiro con un verdadero golazo de Gastón Martirena en la final de la Copa Sudamericana. El lateral uruguayo tuvo revancha del gol anulado y abrió la cuenta para la "Academia" en La Nueva Olla de Asunción, Paraguay. En un centro que fue al arco, la pelota fue imposible de desviar para el arquero Casio y los de Avellaneda se pusieron en ventaja sobre los 15 minutos del primer tiempo.

Poco después, Adrián "Maravilla" Martínez y también con asistencia de Salas al medio marcó el segundo para estirar la ventaja de los de Gustavo Costas. De esta manera, el defensor se tomó revancha del tanto anulado al comienzo del cotejo marcando un tanto que hizo delirar a los hinchas presentes en el mencionado recinto. Para colmo, Racing no dejó de atacar y llegó al segundo poco después con el grito de su goleador.

El primer gol de Racing ante Cruzeiro en la final de la Copa Sudamericana

El segundo gol de Racing ante Cruzeiro en la final de la Copa Sudamericana

Estos dos goles de la "Academia" obligaron al DT brasileño Fernando Diniz a hacer un cambio en Cruzeiro debido al mal momento que pasó su equipo en el verde césped. Así fue que el entrenador que ganó la Libertadores con Fluminense un año atrás decidió que Lucas Silva ingrese en lugar de Wallace para tratar de revertir la historia. Por parte de los de Avellaneda, no cambiaron el plan y continuaron en ataque, pero también cuidando la pelota.

Racing vs Cruzeiro: Ficha técnica

Torneo : Final Copa Sudamericana 2024.

: Final Copa Sudamericana 2024. Fecha : Sábado 23 de noviembre.

: Sábado 23 de noviembre. Horario : 17 hs.

: 17 hs. Estadio : La Nueva Olla, Asunción, Paraguay.

: La Nueva Olla, Asunción, Paraguay. Árbitro principal : Esteban Ostojich (URU).

: Esteban Ostojich (URU). Transmisión : ESPN.

: ESPN. Streaming: Disney+.

El mensaje de Lautaro Martínez para Racing antes de la final de la Copa Sudamericana

"A mí me toca jugar el sábado tempranito, a las 15, después dormir una siestita quizás, estar con los nenes y después veré el partido", esbozó Lautaro Martínez en diálogo con TyC Sports minutos después del golazo convertido ante Perú. A su vez, agregó que ve "muy bien" a los de Avellaneda para este duelo con Cruzeiro y soñó con la posibilidad de estar: "Si me dieran libre y pudiera, me tomaría un avión a Paraguay... Aprecio mucho a Racing y a su gente. Les deseo lo mejor y que puedan traer la Copa, se lo merecen. Este es el año de la Academia".

Cabe destacar que los de Costas tampoco se bajan de la pelea por la Liga Profesional de Fútbol, en la que acumulan 40 puntos y están sólo a 3 del líder Vélez Sarsfield, que tiene un partido menos. Con todavía cuatro fechas por delante se ilusionan con levantar los dos trofeos, aunque dependerán de que el "Fortín" y Huracán (42) pierdan puntos en la recta final. Por otro lado, también están ante la posibilidad de sellar su clasificación a la Copa Libertadores del año próximo, ya sea por la tabla anual o por ganar la Sudamericana.

Noticia en desarrollo...