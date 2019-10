Brutal comentario misógino de Carrió junto a Larreta

La diputada nacional y principal defensora de Mauricio Macri volvió a realizar un desubicado comentario contra las mujeres, al asegurar que Dios le puso su panza para no terminar siendo una trabajadora sexual.

El comentario fue realizado durante un acto junto a Horacio Rodriguez Larreta y Mariana Zuvic en un conocido boliche de la Ciudad donde la cofundadora de Cambiemos se refirió a su deber en la vida: “Dios, para que vos servirlo, te despoja de todo. Y a mi me despojó de todo”.

Elisa Carrió: "Dios me puso esta panza enorme para que no sea linda, sino no iba a ser gorda, iba a ser puta" pic.twitter.com/PvaJchJdlY — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) 13 de octubre de 2019

“Hasta me puso una panza así de enorme para que no pensaran que soy linda”, agregó y exclamó: “Sino, no iba a ser gorda, iba a ser puta!”.

Se trata de otro exabrupto de la legisladora nacional, que incluso llegó afirmar que a las 6 van a decir "ganamos" sin saber los resultado, en modo de estrategia.