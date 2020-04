Boris Johnson sigue con fiebre y hay récord de muertes por coronavirus en Reino Unido

Las autoridades de salud británicas informaron que el número de muertes por coronavirus superó los 3.600 en el Reino Unido después de que se registrara otro nuevo récord diario de 684 de personas fallecidas.



Mientras tanto, el primer ministro, Boris Johnson, de 55 años, que desarrolló síntomas y fue diagnosticado con el virus la semana pasada, anunció que continuará en cuarentena debido a que sigue con fiebre.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.



You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0