Arde Boca: Alexis Mac Allister dijo que la dirigencia lo quiere "hacer quedar mal por política" y Marcelo Delgado lo cruzó

El exjugador de Boca Alexis Mac Allister apuntó contra la dirigencia tras su turbulenta salida al Brighton & Hove Albion, en Inglaterra, y aseguró que lo quisieron "hacer quedar mal" por "política". Del otro lado, contestó Marcelo Delgado, quien lo acusó de mentir.

Después de que el futbolista optara por retornar al club que es dueño de su pase y dejara una mala sensación en el 'Xeneize', la novela de Mac Allister sumó un nuevo capítulo con las declaraciones que dio a 90 minutos de Fútbol. El jugador rompió el silencio y aseguró: "Todo lo que está pasando ahora es política. A mí no me interesa la política y por eso trato de no entrar en este juego. Que me quieran hacer quedar mal a mí es política".

La referencia tiene que ver con las intervenciones de su padre, el ex funcionario macrista Carlos Mac Allister, y de los vínculos de representación que tiene el mediocampista con el hijo del ex titular de la AFI y amigo de Mauricio Macri, Gustavo Arribas. La participación de ambos en la cancelación del préstamo fue interpretada como una forma de desestabilizar a la nueva dirigencia encabezada por Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, que logró destronar al macrismo del club tras 24 años.

"ME QUIEREN HACER QUEDAR MAL A MÍ POR POLÍTICA"#90MinutosFOX - Alexis Mac Allister se mostró molesto por el trato que recibió por parte de la dirigencia de Boca. pic.twitter.com/109yv1iK9K — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 12, 2020

Enojado con los nuevos dirigentes del club, el ex Argentinos Juniors reveló que sólo habló con Riquelme, pero que luego no le gustó que el club pidiera plata para permitir su salida. "Yo tomé la decisión por lo que pasó: Digo que me quiero quedar y después se pide un millón de dólares para que me vaya. En ningún momento me sentí importante, en ningún momento sentí que querían que me quede, por eso tomé la decisión", criticó.

En tanto que minimizó al 'Xeneize': "Me estoy yendo a Brighton, que dicen que pelea el descenso, pero me estoy yendo a la Premier League. Boca es un club muy grande, yo quiero muchísimo a Boca y a toda su gente, pero me estoy yendo a la Premier League, tomemos dimensión de eso".

Frente a tamaño reproche, desde el club no tardaron en responder y quien habló en la misma pantalla fue el 'Chelo'. El ex atacante y actual integrante del equipo de trabajo de Riquelme replicó que lo que dijo Mac Allister "no es verdad". "El ha manifestado que se quería ir", afirmó.

"LO QUE DIJO MAC ALLISTER NO ES LA VERDAD"#90MinutosFOX | Marcelo Delgado respondió a las declaraciones del futbolista y aseguró: "Yo estuve en el hotel con el dirigente inglés que lo quería llevar y su representante". pic.twitter.com/6KONRU4uce — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 12, 2020

E insistió: "No hay que mentir, hay que decir la verdad. No voy a mentir, digo la verdad y cómo son las cosas. Yo también fui jugador de fútbol y a mi no me llamaba un entrenador cada seis meses para decirme si me iba a tener en cuenta. Tenía que presentarme a entrenar".