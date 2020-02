Ángie Balbiani rompió el silencio tras su repentina salida de Intrusos

La semana pasada Yanina Latorre dio la primicia de que Angie Balbiani, quien fue panelista de Intrusos durante un año y medio, sería desvinculada del programa ya que su contrato finalizaba en febrero. A partir de ese momento comenzaron a llover las teorías sobre los motivos del despido.

La que más polémica generó fue la de la trama secreta que involucraba una tensa relación con Jorge Rial por los supuestos celos de su esposa Romina Pereiro. Según contó Latorre, la nutricionista no se sentía cómoda con la forma en que la ex Rebelde Way se dirigía a su marido.

Luego de las versiones, Balbiani rompió el silencio y habló con Los Ángeles de la Mañana. "No me consta, prefiero pensar que no tenía que seguir", aseguró al ser consultada sobre el tema.

La expanelista también afirmó que nunca tuvo trato con Pereiro. "La conozco de cruzármela", agregó y aseguró que siempre que se vieron el trato fue cordial. "Lo cortés no quita lo valiente, yo no tengo por qué no saludar", admitió luego.

Según contó la notera del ciclo de El Trece, Maite Peñoñori, cuando se apagó la cámara Angie se mostró indignada por estos rumores. "Me dijo: 'yo estudié periodismo, trato de hacer todo con el mayor profesionalismo y al final en este medio siempre van a decir que te acostás con alguien'", sostuvo.

Latorre además, había hablado sobre otros motivos que habrían generado el despido del ciclo de América. "Hay muchas internas, celos y la contrataron por lo mismo que la echaron. La llamaron por ser amiga de Pampita Ardohain, para que contara cosas. Con ella esperaban meterse en el círculo de Pampita, porque sabemos que rinde, pero ella nunca contó nada. Ni siquiera dijo cuándo era la boda: lo dijo Adrián Pallares. Angie nunca supo o no pudo separar la amistad del trabajo", apuntó.

"Me quedé sin un trabajo, pero conservo a una amiga. Con lo cual, hice buen negocio, ¿no?. Yo necesito dormir tranquila y estar en paz con lo que hago", explicó Balbiani. "Entiendo lo que plantean. Pero es mi amiga y es Pampita, ¿qué iba a hacer? Me tengo que callar la boca", reconoció.

"Cada uno tiene un mote y me parece mucho más digno ser 'amiga de' que otra cosa", aseguró luego, filosa, cuando le consultaron sobre su amistad con la modelo y su relación con el trabajo. Si bien el rumor indica que pronto se sumaría al panel de Incorrectas, Balbiani dijo que por el momento nadie la confirmó nada.