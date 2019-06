Amalia Granata se reunió con Mauricio Macri y estalló la polémica

Amalia Granata logro una sorpresiva banca en la legislatura provincial de Santa Fe y ya comenzó con las reuniones junto a otros dirigentes. Y quien la recibió el pasado viernes fue el presidente Mauricio Macri, con quien publicó una foto del encuentro y se generó una polémica en las redes sociales por su acompañante.

Le dije al Presidente que voy a trabajar en mi provincia y en el pais para recuperar los valores de la vida, la familia y el esfuerzo, que tanto se perdieron en los últimos años y por los cuales vamos a trabajar en Santa Fe pic.twitter.com/GFCAaoMdCu — Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) 21 de junio de 2019

En la foto se puede ver a Leonardo Squarzon, el empresario gastronómico con quien está en pareja desde 2016 y es el padre de su hijo menor, Roque, una situación que generó suspicacias en los usuarios.

Ante la situación, los usuarios explotaron y se leyeron comentarios como: "Me parece un papelón. Acá vemos que va a enganchar al marido en algún curro", "No es boludo el pizzero", "¿El marido? ¿Quiere un laburo?", "Hablando de fugureti!!! Por favor muy poco serio, vergüenza ajena", "Uno de los valores de la familia hegemónica que ella defiende es que el marido no le meta los cuernos a la esposa... Salvo que defienda algo que no lo práctica en casa...", "Estoy imaginando la conversación ! Jajajaja .Que hace el marido ahi? Esto es joda... así estamos país", fueron algunos de los tuits.

Durante su visita a la Quinta de Olivos, la flamante diputada provincial electa Amalia Granata le pidió al presidente que "escuche el reclamo de la ola celeste" y "que incluyan candidatos provida en las listas de las elecciones de agosto".

"Tuvimos una reunión con el Presidente en la cual le pedimos que reafirme su compromiso con la defensa de la vida. No son tiempos para vacilar. La vida se juega en el Senado y en Diputados. Para nosotros es fundamental que las listas sean un reflejo de eso", escribió Granata en su cuenta de Twitter junto a una foto que retrataba su encuentro con el Presidente de la Nación.

Luego, en otra publicación contó: "Le dije al Presidente que voy a trabajar en mi provincia y en el país para recuperar los valores de la vida, la familia y el esfuerzo, que tanto se perdieron en los últimos años y por los cuales vamos a trabajar en Santa Fe", señaló.