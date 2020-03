Amado Boudou cruzó a Carlos Rosenkrantz por no permitirle salir en libertad

El ex vicepresidente Amado Boudou habló desde el penal de Ezeiza luego de que la Corte Suprema se negara a tratar su pedido de libertad y aseguró que “es uno de los temas que están obligados a tratar” en plena feria judicial por la pandemia de coronavirus. Por otra parte, valoró las decisiones que tomó el Gobierno nacional para frenar los contagios de COVID-19.

“Una vez más, el rechazo de la Corte a tratar mi libertad muestra que hay una intencionalidad. El tema de mi libertad es uno de los temas que la Corte está obligada a tratar en la feria”, advirtió el ex funcionario en diálogo con El Destape Radio y aseguró que “la persecución judicial va a ser un escándalo internacional en algún momento".





Asimismo, se refirió a la decisión tomada por su pabellón de no recibir visitas para resguardarse del coronavirus: "Ahora además de encerrados estamos aislados", alertó Boudou y reclamó que “todos saben lo que no es poder estar con los que uno quiere, con los hijos, las compañeras. La visita en la cárcel es un derecho y no tenerla te cambia el día".

“En un pabellón viven personas que de un día para el otro pasan a formar parte de una familia ensamblada a la fuerza”, retrató.

Por otra parte, el ex vicepresidente apuntó contra la postura de algunos medios de comunicación de que hay que priorizar la economía ante la pandemia, a lo cual, disparó que “los medios que priorizan la economía a la salud no hacen más que reproducir la dictadura del capital”. “Hay algunos que quieren organizar la vida en relación a la economía y no al revés", sentenció.

"Hay que poner la vida en el centro, el sistema productivo alrededor y luego el sistema financiero. Pero la dictadura del capital lo ha dado vuelta. Lo que hace la prensa comercial es la manifestación de la dictadura del capital”, evaluó y afirmó que se “